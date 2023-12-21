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"Буду в его распоряжении": Орбан дал добро на встречу с Зеленским

Руслана Заклинская
21 декабря 2023, 22:01
После долгого периода избегания официальных встреч премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на переговоры с президентом Украины.
'Буду в его распоряжении': Орбан дал добро на встречу с Зеленским
Виктор Орбан согласился встретиться с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился встретиться с президентом Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину Виктор Орбан и Владимир Зеленский воздерживались от официальных двусторонних встреч, поэтому эта встреча состоится впервые за 2 года. Об этом сообщил Орбан во время пресс-конференции, передает Sky News.

Во время пресс-конференции Орбан заявил о своей готовности встретиться с Зеленским, сообщив, что именно президент Украины предложил эту встречу еще в начале декабря с целью "проведения переговоров".

"Я сказал ему [Владимиру Зеленскому], что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем [говорить]?"- сказал премьер Венгрии.

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Венгерский лидер отметил, что президент Украины хотел обсудить тему присоединения Украины к ЕС, поскольку против этого выступает Венгрия. Кроме того, одной из ключевых тем может стать и блокирование Орбаном пакета помощи ЕС Украине на 50 миллиардов евро. Он подчеркнул, что такой вид помощи не должен осуществляться из бюджета Евросоюза, потому что это, по его мнению, является "плохим решением".

Позиция Венгрии

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он отметил невыполнение трех из семи условий, необходимых для кандидатуры Украины по оценке Еврокомиссии. Орбан выразил мнение, что обсуждение вступления Украины в ЕС имеет смысл только после выполнения страной всех условий.

Также Евросоюз отложил выделение Украине 50 млрд евро из-за отказа венгерского премьер-министра поддержать финансовый "мегапакет". Обсуждение этого вопроса перенесли на внеочередной саммит ЕС в январе 2024 года.

Как сообщал Главред, Виктор Орбан обеспокоен возможным членством Украины в Европейском союзе. Он опасается, что это может привести к перераспределению средств ЕС в пользу Украины.

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Венгрия Владимир Зеленский Виктор Орбан
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