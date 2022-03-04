Дачу президента Зеленского обстреливали: упал обломок ракет

Владимир Зеленский отреагировал на "атаку".
Во двор дачи президента Украины Владимира Зеленского упали обломки ракеты.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", - прокомментировал это Владимир Зеленский", - пишет Никифоров.
Ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.
Украинская правда со ссылкой на разведку сообщала, что беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины".
За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.
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