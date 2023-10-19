Дальнобойные возможности будут усилены: Зеленский провел переговоры с Байденом

Президент Украины поблагодарил Байдена за эффективное выполнение недавних оборонных договоренностей.

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Зеленский провел переговоры с Байденом / Коллаж Главред: depositphotos.com, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел разговор с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей. Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя", - отметил Зеленский.

По словам украинского гаранта, во время диалога лидеры обсудили дальнейшее усиление дальнобойных возможностей Украины.

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"Мы обсудили дальнейшие совместные шаги в защите свободы. Обсудили оборонную поддержку, среди прочего то, что "атакамсы" могут помочь нам ускорить освобождение Украины от оккупанта. Конечно, мы говорили и о сохранении помощи Украине в следующем году – о весомом пакете поддержки для нашего государства ", - рассказал президент.

Также Зеленский проинформировал Байдена о недавнем законе о политически значимых лицах, принятом украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Отметил визит Джозефа Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей. Мы также обсудили следующие совместные шаги в продвижении формулы мира. Я приветствовал решение США отправить своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца. Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", - отметил глава государства.

Украина получила ATACMS и применяет их на поле боя

ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам, сообщили журналисты BBC. Согласно их данным, украинские войска нанесли удары по российским оккупантам в Бердянске Запорожской области и в Луганске. Они также предположили, что захватчики не были готовы к такому событию.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на поле боя. По словам гаранта, ракеты, которые передали Киеву США, уже показали, на что способны. Зеленский поблагодарил Штаты.

Недавно стало известно о мощных потерях РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске. Так, по меньшей мере пять вертолетов, среди которых возможно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.

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