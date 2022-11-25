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Данилов метко высмеял "героическую" борьбу России с украинскими ГЭС и ТЭЦ

25 ноября 2022, 21:28

Секретарь СНБО уверен, что украинцы справятся и с этим энергетическим фронтом.

Алексей Данилов, свет, электросеть, электроэнергия
Алексей Данилов, свет, электросеть, электроэнергия / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на удары страны-агрессора России по объектам критической инфраструктуры Украины.

Свое мнение по поводу массированных атак государства-террориста Данилов обнародовал на личной странице в Facebook. Он упомянул о неофициальном названии ВС РФ.

"Вторая трансформаторная армия" – теперь официально о росармии, которая каждый день ведет "героическую" борьбу с украинскими ГЭС и ТЭЦ. Эти подонки уже пробовали лишить нас горючего, а мир – зерна", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что украинцы справятся и с этим энергетическим фронтом.

"Все будет Украина!", – резюмировал Данилов.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Данилов
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