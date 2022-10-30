Данилов набросился на Россию и резко отреагировал на новую причину выхода из "зерновой сделки"

Алексей Данилов / УНИАН, скриншот

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что версия РФ о запуске беспилотников, которые якобы "атаковали Севастопольскую бухту 29 октября", с борта торгового судна является бредом.

"Параноидальный бред. Наверняка, какое-то осеннее обострение у представителей РФ. Это просто невозможно. Корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к процессам, происходящим в нашей стране (речь о войне - ред.). То, что они придумывают - параноидальные вещи", - сказал Алексей Данилов.

По его словам, у оккупантов сейчас очень сложная ситуация, поэтому они пытаются придумать разные поводы для выхода из "зерновой сделки".

"У них каждый день какая-то новая "новелла", чтобы обратить внимание мира, чтобы с ними стали считаться. Но можно ли считаться с террористами? Я не знаю", - добавил секретарь СНБО.

Взрывы в Севастополе 29 октября

В Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь, в СтратКоме ВСУ заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

В минобороны РФ подтвердили взрывы в Севастополе, которые привели, по их данным, к повреждениям боевых кораблей оккупантов. По данным МО РФ, в атаке было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В результате взрывов в бухте Севастополя Черноморский флот РФ мог понести более серьезные потери, чем об этом говорили официально. В стране-агрессоре России подтвердили только повреждение тральщика Иван Голубец, однако на самом деле пострадать мог и флагман - фрегат проекта 11356Р Адмирал Макаров.

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