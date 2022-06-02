Дело Медведчука направили в суд: в чем обвиняют кума Путина

Виктор Медведчук

Государственное бюро расследований передало в суд дело народного депутата Украины Виктора Медведчука, который обвиняется в государственной измене.

Как говорится в сообщении ГБР в Facebook, следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

"Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (находится в розыске), должностными лицами Российской Федерации и другими деятелями совершили покушение на разграбление национальных ценностей – незаконной добычи нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые, согласно Конституции, являются собственностью украинского народа", - сказано в сообщении.

По данным следствия, народный депутат Украины оказал руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. "Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте такжеКак Медведчук заживо хоронит карьеру Порошенко

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

Читайте еще: