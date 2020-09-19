Дело подозреваемого в жестоком избиении Балуха: суд принял жесткое решение

Владимир Балух / krymr.com

Суд принял решение об аресте на два месяца подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщает на своей странице в Facebook.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжелых травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", - написала она.

Максимец добавила, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

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