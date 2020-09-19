Дело подозреваемого в жестоком избиении Балуха: суд принял жесткое решение

Суд не определял альтернативы содержанию под стражей.
Суд принял решение об аресте на два месяца подозреваемого в избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха.
Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщает на своей странице в Facebook.
"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нанесении тяжелых травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", - написала она.
Максимец добавила, что подозреваемый - 32-летний житель Киевской области, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.
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- Балуха избили ночью 8 сентября Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей, черепно-мозговой травмой. Балуха прооперировали.
- По факту избиения бывшего политзаключенного полиция начала уголовное производство.
- 18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении и избиении Балуха.
- Задержанному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Автор: Алексей Тычина