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В ГПУ рассказали, в чем обвиняют экс-президента Порошенко

Дело Порошенко нельзя считать политическим преследованием, считает Ирина Венедиктова.

19 июня 2020, 10:39
Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко совершил должностное преступление, назначив Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки в 2018 году.

Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге 18 июня.

Она уточнила, что Порошенко превысил свои должностные полномочия и злоупотребил государственной властью – поскольку штатное расписание СВР не предусматривало должность Семочко.

"Приведу пример, пришедший мне в голову. Представьте: у нас есть председатель Верховной Рады и два вице-спикера. И тут председатель решает, что депутат Петренко также был бы неплохим вице-спикером. Он вводит третью должность вице-спикера и назначает на нее депутата Петренко. Как долго это оставалось бы без вашей реакции?" – заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, с Семочко произошло то же самое - он получил должность, не предусмотренную штатным расписанием.

"Человек получал зарплату, ущерб государству – 1,5 млн грн. А самое главное – был допущен к сверхсекретной информации", – пояснила она.

Венедиктова также выразила мнение, что дело экс-президента нельзя считать политическим преследованием.

Как сообщал Главред, ранее Венедиктова сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований на минувшей неделе правоохранители внесли информацию о закрытии трех уголовных дел, в которых фигурировал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ирина Венедиктова Петр Порошенко новости Украины ГПУ Сергей Семочко
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