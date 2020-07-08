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Венедиктова заявила, что доказательств в деле Порошенко хватает, но мешает УПК

Противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими, убеждена генеральный прокурор.

8 июля 2020, 21:04
Венедиктова
Венедиктова прокомментировала дело Порошенко / УНИАН

В деле пятого Президента Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако действующий Уголовный процессуальный кодекс позволяет затягивать дело, заявила в среду, 8 июля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом Венедиктова заявила в видеообращении.

"Сегодняшняя дело - это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как по действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело ", - заявила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, каждый подозреваемый может иметь одновременно до 5 защитников.

"Каждый из защитников может знакомиться с материалами расследования в удобное для них время. В случае изменения защитника, у него появляются основания знакомиться с материалами сначала. В случае неприбытия любого из защитников у подозреваемого есть возможность отказаться от участия в следственных действиях. Каждый защитник, например, имеет возможность ходатайствовать об отводе судьи и даже идентичное ходатайство, но другого защитника, должно быть рассмотрено. А для этого основной судебный процесс останавливается, ходатайство передается в систему автоматизированного распределения дел в суде, и уже новый судья рассматривает такое ходатайство ", - обратила внимание генеральный прокурор.

Венедиктова прокомментировала также информацию о том, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования по делу Порошенко.

"Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не появилась. Вчера в 14.00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18.30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи ", - сказала Венедиктова.

Читайте такжеПорошенко забросали фальшивыми долларами под зданием суда, видеоКак отметила Генрокурор, "сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все".

Напомним, в среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Его обвиняли в давлении на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году, в результате чего он якобы незаконно назначил первым заместителем Сергея Семочка.

Как сообщил судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко было оставлено без рассмотрения в связи с окончанием досудебного расследования.

Петр Порошенко УПК новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
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