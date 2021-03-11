Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП

Виктор Медведчук / УНИАН

Стали известны подробности уголовного дела Государственного бюро расследований, фигурантами которого являются народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Народные избранники от ОПЗЖ подозреваются в пособничестве руководству страны-агрессора (Российской Федерации), а расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, говорится в ответе Офиса генпрокурора в адрес экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, который в Facebook опубликовал журналист Валерий Калныш.

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения по этому делу внесли в Единый реестр досудебных решений 1 марта.

Фамилии Медведчука и Козака в документе не называют, вместо них - инициалы "М." и "К.". Калныш говорит, что Данилюк в разговоре с ним подтвердил: речь идет о Медведчуке и Козаке.

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