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Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП

11 марта 2021, 17:53
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Народные избранники от ОПЗЖ подозреваются в пособничестве руководству страны-агрессора.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Стали известны подробности уголовного дела Государственного бюро расследований, фигурантами которого являются народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук и Тарас Козак.

Народные избранники от ОПЗЖ подозреваются в пособничестве руководству страны-агрессора (Российской Федерации), а расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, говорится в ответе Офиса генпрокурора в адрес экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, который в Facebook опубликовал журналист Валерий Калныш.

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения по этому делу внесли в Единый реестр досудебных решений 1 марта.

Фамилии Медведчука и Козака в документе не называют, вместо них - инициалы "М." и "К.". Калныш говорит, что Данилюк в разговоре с ним подтвердил: речь идет о Медведчуке и Козаке.

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Санкции Украины:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
Виктор Медведчук Тарас Козак Офис генпрокурора Санкции против Медведчука
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