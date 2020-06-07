"Умышленное убийство": Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения

Стерненко вызвали в СБУ / Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко поведал, что ему "официально" подготовили сообщение о подозрении по самозащите. Однако, он не сможет явиться в СБУ.

Судя по повестке, скан которой Стерненко разместил в соцсети, его вызывают для вручения письменного подозрения 9 июня на 10:00 утра.

Активист отмечает, что уже ответил следователю, что не сможет прибыть, поскольку получил повестку за два дня до даты, на которую его вызывают. В то время как согласно ст. 135 УПК узнать о вызове он должен был минимум за 3 дня, и за оставшееся время он "не успеет подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", пишет Стерненко.

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По его словам, подозрение было подготовлено по ст. 115 УК - умышленное убийство.

Напомним, в конце мая 2018-го Сергей Стерненко в Одессе нанес смертельную рану ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, а также ранил Александра Исайкула. Сам активист утверждает, что всего лишь оборонялся от нападения. Исайкул, по данным следствия, уехал и находится за границами Украины.

На данный момент Нацполиция расследуетубийство напавшего на Стерненко как умышленное. Сейчас это дело передано по инстанции из Одессы в Киев.