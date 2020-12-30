Дело Татарова: суд принял решение о мере пресечения для замглавы ОП

Прокуроры заявили о необходимости изучения материалов дела в полном объеме.
В среду, 30 декабря, Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд, в ходе заседания, транслировавшегося на YouTube-канале ВАКС, рассмотрел заявление прокуроров в процессе об отзыве ходатайства в связи с возможной недостаточностью обоснований для подозрения Татарову и необходимостью полного ознакомления с материалами дела.
"Заявление ... удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова", - говорится в определении ВАКС.
Отметим, что ранее прокуроры в суде заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.
В начале судебного заседания представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства.
"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения.
В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.
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После заседания Татаров вышел из здания суда через центральный вход. Увидя его, активисты сразу же зажгли фаеры и дымовые шашки, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Татарову пришлось давать интервью в густом дыму. Отзыв ходатайства прокуроров об избрании ему меры пресечения Татаров объяснил тем, что сторона обвинения не получила полного доступа к материалам уголовного производства.
Дело Олега Татарова:
- Как стало известно 1 декабря, Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова в связи с возможной причастностью чиновника в подтасовке экспертизы по делу бывшего парламентария и бизнесмена-застройщика Максима Микитася.
- Печерский суд 14 декабря принял решение о передачи дела из НАБУ в Государственное бюро расследований. В Бюро, в свою очередь, заявили, что такое решение не соответствует действующему законодательству.
- Исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук 18 декабря подписал Олегу Татарову подозрение, которое сотрудники прокуратуры собирались ему вручить. Однако детективов НАБУ не пустили в Офис президента, сославшись на незаконность просьбы правоохранителей.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк 21 декабря заявил, что Олег Татаров написал заявление с просьбой временно приостановить исполнение своих служебных полномочий.