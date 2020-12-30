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Дело Татарова: суд принял решение о мере пресечения для замглавы ОП

30 декабря 2020, 11:28
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Прокуроры заявили о необходимости изучения материалов дела в полном объеме.

Олег Татаров
Олег Татаров / УНИАН

В среду, 30 декабря, Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд, в ходе заседания, транслировавшегося на YouTube-канале ВАКС, рассмотрел заявление прокуроров в процессе об отзыве ходатайства в связи с возможной недостаточностью обоснований для подозрения Татарову и необходимостью полного ознакомления с материалами дела.

"Заявление ... удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова", - говорится в определении ВАКС.

Отметим, что ранее прокуроры в суде заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

В начале судебного заседания представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства.

"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", - сказал представитель стороны обвинения.

В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.

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После заседания Татаров вышел из здания суда через центральный вход. Увидя его, активисты сразу же зажгли фаеры и дымовые шашки, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Татарову пришлось давать интервью в густом дыму. Отзыв ходатайства прокуроров об избрании ему меры пресечения Татаров объяснил тем, что сторона обвинения не получила полного доступа к материалам уголовного производства.

Дело Олега Татарова:

  • Как стало известно 1 декабря, Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова в связи с возможной причастностью чиновника в подтасовке экспертизы по делу бывшего парламентария и бизнесмена-застройщика Максима Микитася.
  • Печерский суд 14 декабря принял решение о передачи дела из НАБУ в Государственное бюро расследований. В Бюро, в свою очередь, заявили, что такое решение не соответствует действующему законодательству.
  • Исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук 18 декабря подписал Олегу Татарову подозрение, которое сотрудники прокуратуры собирались ему вручить. Однако детективов НАБУ не пустили в Офис президента, сославшись на незаконность просьбы правоохранителей.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк 21 декабря заявил, что Олег Татаров написал заявление с просьбой временно приостановить исполнение своих служебных полномочий.
Вакс новости Украины Офис президента Олег Татаров
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