Все для ветеранов: у Зеленского озвучили планы на День независимости

Ветераны АТО на Майдане пройдут на День независимости / Цензор.НЕТ

В Киеве 24 августа по случаю Дня независимости Украины состоится шествие ветеранов российско-украинкой войны.

Как говорится в сообщении Офиса президента, такое решение было принято во время консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню независимости Украины шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, что продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - сказано в сообщении.

Также мероприятия запланированы ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. По всей стране в этот день состоится минута молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора запланирована панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников павших героев, одновременно подобные мероприятия состоятся в городах и селах Украины.

В Офисе президента рекомендовали в каждом регионе страны учредить консультативный совет по делам ветеранов областного уровня, который будет заниматься ветеранской проблематикой на местах.

Участники встречи пришли к выводу, что нужно усовершенствовать законодательную базу относительно защиты прав ветеранов, а также чаще проводить встречи президента Владимира Зеленского с представителями ветеранской общественности, как как это произошло в Одесской области и на Волыни. Они отметили, что так можно оперативно решить самые болезненные и актуальные вопросы бывших военнослужащих.

Напомним, народный депутат от Слуги народа и глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова утверждает, что некоторые родственники погибших на Донбассе украинцев не хотят признавать факт их смерти с целью получения социальных выплат от государства.

Как ранее сообщалось, Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".