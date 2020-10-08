День рождения Путина: в Киеве на здании посольства РФ поглумились над президентом

В Киеве активисты поглумились над Владимиром Путиным в день его рождения / Скриншот

В среду вечером, 7 октября, в Киеве активисты устроили лазерное шоу в честь дня рождения Владимира Путина – президента Российской Федерации.

Шоу показали на фасаде здания посольства России, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Украина сейчас.

На видео видно, что сначала на здании показали карикатурный профиль, похожий на профиль президента РФ, а потом фрагмент известной кричалки ультрас о российском лидере – "Путин – х*йло".

"Лазерное шоу в Киеве. Так активисты поздравили с днем рождения президента РФ…", – отмечается в сообщении.

В Киеве активисты поздравили Владимира Путина с днем рождения – опубликовано видео

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Напомним, по официальным сведениям, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (сейчас называется Санкт-Петербург). В 2020-м Путину исполнилось 68 лет.

Путин впервые был избран президентом России в конце марта 2000 года. Во время его президентства РФ захватила украинский Крым и, по мнению Киева, разожгла конфликт на Донбассе.