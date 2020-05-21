"Собаке не повезло": Малюська нелепо оправдал продажу животных с аукциона

Денис Малюська / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал сообщение о том, что в Украине на торги выставили животных, которых конфисковали при аресте имущества должников.

Он подчеркнул, что госисполнители вынуждены отбирать животных у их владельцев, выполняя решения судов. Однако, часто это идет на пользу животным, которых забирают у нерадивых хозяев.

В то же время министр юстиции заявил о том, что собака, которую выставили на продажу, просто "не повезло с хозяевами и не повезло с характером".

"Искренне надеюсь, что у новых хозяев ей будет лучше. Если новых нормальных хозяев не появится, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание", — добавил Малюська.

Глава Минюста добавил, что скоро на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проходят аукционы по продаже собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев.

В частности, 22 мая на интернет-платформе Минюста СЕТАМ должен состояться аукцион по продаже собаки Торы породы пит-бультерьер 2015 года рождения.