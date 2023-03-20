УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Депутат Рады от "Слуги народа" стал участником ДТП с летальным результатом

20 марта 2023, 09:01
Народный депутат от Слуги народа Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб человек.
ДТП, Гевко
Владимир Гевко / коллаж фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником автомобильной аварии, в результате которой скончался человек. Об этом сам народный избранник на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли […]. Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях […] Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", − сказала она.

Как сообщает портал "Украинская правда" со ссылкой на источники в Национальной полиции, ДТП с участием Гевко произошло во Львовской области.

видео дня

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 февраля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Tesla насмерть сбила 38-летнюю волонтера Юлию Пиотровскую-Губиляк.

45-летняя водитель неудачно парковалась – в процессе она сбила двух пешеходов. Известно, что водитель Tesla на момент ДТП была трезвой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

До того сообщалось о том, что блогер, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова с годовалым сыном Михаилом попала в ДТП. Авария произошла на парковке одного из столичных супермаркетов. Во время движения Репяховой по главной, в ее машину въехал другой водитель. К счастью, ни жена Павлика, ни его ребенок не пострадали.

Другие новости по теме:

ДТП Слуга народа новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:17

Путина не было даже рядом, а в Крым и Мариуполь приехал двойник диктатора - росСМИ

09:01

Депутат Рады от "Слуги народа" стал участником ДТП с летальным результатомВидео

09:00

Перелом на фронте приведет к крушению режима Путина и мафиозной войне в России – ЯковенкоЭксклюзив

08:44

"Всегда была за РФ": стало известно, кто благодарил Путина за "победу во время его визита в МариупольВидео

08:29

Путин уже не может остановиться, нужно готовиться к марафонумнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:13

"Это неправда, это напоказ": в Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд ПутинаВидео

07:40

У Украины будет только одна попытка пойти в большое контрнаступление – президент ЧехииВидео

07:31

Весеннее наступление РФ в Украине достигает кульминации, ВСУ могут перехватить инициативу - ISW

06:46

Си Цзиньпин озвучил мнение о войне в Украине ​и назвал цели визита в РФ

Реклама
06:22

Кадыров приболел и может уйтимнение

04:30

Ордер на арест – клеймо для Путина: Си Цзиньпин едет за капитуляцией РФ – журналист

03:10

89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз показала поразительно стройные ножки в чулках

02:40

ВСУ готовят контрнаступление: эксперт назвал направления, где может начаться освобождение территорийВидео

02:02

"Джигурда, отдай ей свои сапоги": неуклюжая Волочкова опозорилась перед людьмиВидео

01:35

Военный эксперт объяснил, как модифицированные МиГ-29 от Запада помогут ВСУВидео

19 марта, воскресенье
23:45

"Даже не будет сопротивляться": Арестович рассказал, как Путин готовится к сдаче КрымаВидео

22:48

Варшава может вступить в войну с Россией: посол Польши назвал важное условиеВидео

22:25

Приведут ли колоссальные человеческие потери оккупантов к беспорядкам в РФ: эксперт удивил прогнозомВидео

21:45

Голливудский продюсер раскритиковал Дженну Ортегу за "токсичность" на съемках "Уэнздей"

21:44

"Обратка" для оккупантов: Вятрович объяснил сценарий развала РФ изнутри

Реклама
21:10

"Путин становится токсичным для самой РФ": в Кремле подбирают преемника российскому диктатору - ГУРВидео

20:45

Копа-предателя настигла карма: на оккупированной Херсонщине взорвали коллаборантаВидео

20:34

"Змейку пониже": Снежана Бабкина засветила татуировку в интимном месте

20:30

Грядут большие перемены: синоптик рассказала об удивительной погоде с 20 мартаВидео

20:12

Зачем 21 марта нужно принести в дом 3 веточки вербы: приметы и что нельзя делатьВидео

20:01

"Приехал любоваться братскими могилами": украинские власти отреагировали на визит Путина в МариупольВидео

19:32

Су-27 РФ атаковал украинский Bayraktar: опубликовано видеоВидео

19:16

Повторение Минских соглашений: реален ли такой сценарий?мнение

18:55

"Останемся в одном месте": россияне набросились на свою спортсменку за дерзкие слова об участии в ОИВидео

18:33

Принц Уильям и Кейт Миддлтон называют друг друга в интимной обстановке дурацкими прозвищамиВидео

18:06

Армия РФ является второй по силе: Вятрович дал неожиданное объяснение

17:35

"Не смог начать в 2014": Путин сделал новое заявление о войне и пригрозил УкраинеВидео

17:23

Топлес и в жемчугах: Наталка Денисенко жадно сжимала голую грудь на дерзких фото

17:11

Когда можно отказаться от вручения повестки в военкомат: юрист назвал условие

16:47

Долой все слухи: как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчасВидео

16:05

Хромал и выглядел слабым: Путин вызвал новые подозрения по поводу своего здоровья

16:00

В РФ закатили истерику из-за заявления ФРГ о готовности арестовать Путина и пригрозили танкамиВидео

15:56

Звезда "Форсажа" и "Хоббита" записал на видео духоподъемное обращение к украинцамВидео

15:44

Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута - ЧереватыйВидео

15:29

Черный хлеб vs белый хлеб: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

Реклама
15:03

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

14:53

Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем материВидео

14:53

"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

14:49

Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

14:29

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImesВидео

14:19

Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один деньВидео

14:05

Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали датыВидео

13:33

В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

13:13

С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменитьВидео

13:09

"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкуренткуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять