Депутат Рады от "Слуги народа" стал участником ДТП с летальным результатом

Народный депутат от Слуги народа Владимир Гевко стал участником ДТП, в результате которого погиб человек.

Владимир Гевко / коллаж фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко стал участником автомобильной аварии, в результате которой скончался человек. Об этом сам народный избранник на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли […]. Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и в дальнейшем буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях […] Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", − сказала она.

Как сообщает портал "Украинская правда" со ссылкой на источники в Национальной полиции, ДТП с участием Гевко произошло во Львовской области.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 февраля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Tesla насмерть сбила 38-летнюю волонтера Юлию Пиотровскую-Губиляк.

45-летняя водитель неудачно парковалась – в процессе она сбила двух пешеходов. Известно, что водитель Tesla на момент ДТП была трезвой, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

До того сообщалось о том, что блогер, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова с годовалым сыном Михаилом попала в ДТП. Авария произошла на парковке одного из столичных супермаркетов. Во время движения Репяховой по главной, в ее машину въехал другой водитель. К счастью, ни жена Павлика, ни его ребенок не пострадали.

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