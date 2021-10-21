Депутаты исполнили в Верховной Раде вирусную песню Батько наш Бандера

Депутаты от Европейская солидарность / скриншот

Песню Батько наш Бандера, получившую популярность благодаря флешмобу украинских пользователей в TikTok, исполнили депутаты в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Вместе с ним к флешмобу присоединились и другие члены фракции, в частности, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, София Федина, Владимир Вятрович и другие.

"Тот момент, когда вирусный флешмоб из стен школы пришел в Верховную Раду", — написал Гончаренко.

Песня Батько наш Бандера стала хитом в Тиk-Тоk

Отметим, в Сети набирает популярности флешмоб с исполнения песни Батько наш Бандера. Ее впервые спели священники в Ивано-Франковской области, популярность композиции обеспечили подростки-"тиктокеры".

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Этот тренд в социальной сети Тиk-Тоk появился еще в прошлом году, как шутка.

"Приехали родственники из России и родители просят вести себя хорошо, то спой о Бандере. Просят общаться на русском языке — пой о Бандере", - говорят школьницы.

Школьницы, которые сняли видео, попавшее в телеграмм-каналы и на телевидение, рассказывают, что песню они записали после урока и то, что их якобы угнетала учительница — это ложь, передает ТСН.

"Это видео вытащили российские каналы, придумали какую-то информацию об учительнице, которая вообще тут ни при чем, которая поддерживала нас", — говорят школьницы.

Так, из-за истерики российских СМИ эта песня стала еще более популярной в Сети.

"Мы не можем сказать, откуда отец Анатолий эту песню знает. На том видео есть только один отрывок, мы его в Интернете нашли, добавили другие куплеты и скомпоновали", — говорит служитель Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Ивано-Франковске Олег Луцан.

Напомним, ранее опрос исследовательского агентства Fama показал, что гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика.