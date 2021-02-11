Der Spiegel в лютые морозы вспомнил Гоголя и украинские вареники

В Германии вспомнили об украинских варениках / Скриншот видео с youtube.com

Во время лютых морозов, которые и не думают отступать в ближайшее время с территории Украины, немецкое издание Der Spiegel настоятельно рекомендует употреблять украинские вареники с картошкой.

"Морозило сильнее, чем утром: но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты", - цитирует Der Spiegel.

"Вечера на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, которого издание называет "выдающимся русским писателем украинского происхождения". Эти слова он написал почти 200 лет назад.

Издание пишет, что в историях Гоголя чудеса и фантастика переплетается с обычной деревенской жизнью, в которой странное становится довольно обычным. И это сопоставимо с отложенной на потом нормальностью в разгар пандемии COVID-19.

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"Мороз стал больше, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и хукал себе в кулак, желая хоть как-нибудь разогреть замерзшие руки.(...) Ведьма и себе почувствовала, что холодно, ничего, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приняв такую позу, будто человек, который мчится на коньках, не сдвинув с места ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу", - цитирует издание Гоголя дальше, добавляя, что Диканька писателя и ее люди были полны безумия и чудес. И ничто уже не будет таким, как раньше.

"Особенно вареники с картошкой - украинское блюдо для души и тела на самом высоком уровне. Вареники - это мягкая и теплая лесть для желудка, которую с большой преданностью любят не только в Украине, но и по всей России", - пишет Der Spiegel.

Издание описывает рецепт вареников с картофелем: перетертым пюре с добавлением грибов под тонким тестом. Фактически это "углеводы в углеводах". Этим "бомбам настроения" перед употреблением лучше сделать "холодную ванну" из сметаны. И если присмотреться, то они мигом спасут от дрожи из-за морозов.

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