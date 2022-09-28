Десятки "двухсотых" и "трехсотых": войска РФ попали в окружение при попытке отбить Купянск

Вражеские подразделения, пытавшиеся отбить Купянск, были окружены и частично разбиты украинскими военнослужащими.
Российские оккупационные войска предприняли попытку вновь зайти в город Купянск Харьковской области, но попали в окружение.
Отбить населенный пункт у Вооруженных сил пытались подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, сообщил в Telegram журналист Роман Цимбалюк.
По его словам, вражеские подразделения, пытавшиеся отбить Купянск, были окружены и частично разбиты украинскими военнослужащими.
Российские оккупанты потеряли около 40 человек – 30 убитыми и еще 10 раненными. Пострадал, в том числе, командир роты.
"В ходе попытки отбить Купянск (Харьковская область), подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) были окружены и частично разбиты. Потери составили: около 30 – убитых (две штурмовые группы); 10 – раненых (в том числе командир роты) и подбито около 7 единиц бронированной техники", – сообщил Цимбалюк.
Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.
Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.
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