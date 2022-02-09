Десятки магнитных шаров в уретре: на Волыни спасли двоих подростков, гнавшихся за острыми ощущениями

В больницу попали двое парней, которые засунули в уретру 86 магнитных шаров, чтобы усилить ощущение во время мастурбации. Их прооперировали.
В Волынской области двое подростков попали в больницу с аналогичными проблемами - десятками магнитных шариков в уретре. Врачам пришлось спасать их половые органы.
Мальчики в возрасте 10-15 лет были прооперированы. Из их мочевых пузырей извлекли 62 и 24 магнитных шарика, сообщает Волынский областной пренатальный центр в Facebook.
Наличие магнитных шариков в уретре подростки объясняют тем, что хотели усилить ощущения во время мастурбации.
Послеоперационный период у пациентов прошел без осложнений. Их выписали домой в удовлетворительном состоянии.
"Призываем родителей уделять больше внимания своим детям, объяснять и предостерегать от опасности и, наконец, не покупать игрушек, которые не подходят детям по возрасту, особенно начиненных магнитами. Ведь вовремя обнаруженная проблема нивелирует риски и минимизирует опасность", — призвали медики.
Также врачам приходится доставать термометры или даже провода.
Как сообщал Главред, в январе в клинике "Охматдет" прооперировали ребенка, который проглотил 32 магнитных шарика. Малыш получил неодимовый конструктор на Новый год.
Ранее в популярной среди детей и подростков соцсети TikTok появился новый опасный челлендж. Его суть заключается в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру. В результате дети оказываются в больнице с тяжелыми ожогами.
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