Детективов НАБУ призвали проверить схему закупки лекарств для онкобольных в ГП 'Медицинские закупки'

https://glavred.info/ukraine/detektiviv-nabu-zaklikali-pereviriti-shemu-zakupivli-likiv-dlya-onkohvorih-u-dp-medichni-zakupivli-10588904.html Ссылка скопирована

Детективов НАБУ и САП призвали проверить тендер по закупке лекарств для онкобольных, который проводился ГП "Медицинские закупки. Соответствующее обращение в своей статье для сайта "Обозреватель" обнародовал адвокат Олег Перегуда.

Речь идет о тендере с участием ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом", которые давно известны на рынке медикаментов и фигурируют в ряде скандалов по продаже лекарств по завышенной схеме.

Перегуда отметил, что схема выглядит так: на тендер подаются несколько компаний. Далее участники схемы почти одновременно подают практически идентичные предложения, которые выше других. После этого они подают жалобу в АМКУ относительно "аномально низкой" цены других участников. И дальше результаты торгов отменяются в пользу одной из компаний с завышенными ценами.

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В нынешнем случае, пишет автор статьи, речь идет о закупке препарата Эверолимус, дозировкой 5 и 10 мг. Торги выиграла компания ООО "Укрфармгруп", потому что предложила цену, которая в целом была ниже на 212 миллионов гривен, чем у других участников тендера. Однако Антимонопольный комитет отменил результаты торгов, поскольку получил жалобу от одного из их участников.

"Казалось бы, во время войны, в условиях практически неработающей экономики, сохранение бюджетных средств является крайне важным для государства. Зато ООО "Укрфармгруп" обязали предоставить обоснование "аномально низкой цены"! Очевидно, кому-то из чиновников не понятно, какой на самом деле должна быть стоимость лекарств для онкобольных, если на них не ставить маржу на "откаты", - пишет автор статьи.

Поэтому компания Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, уполномоченный представитель в Украине фармпроизводителя "Натко Фарма Лимитед", чью продукцию предлагало ООО "Украфармгруп", обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Совету нацбезопасности и обороны, лидерам фракций ВРУ, народным депутатам и правоохранительным органам с просьбой вмешаться в ситуацию, которая имеет все признаки коррупции. Кроме того, компания также подала заявление о предотвращении уголовного преступления Министру здравоохранения Виктору Ляшко, и. о. директора Бюро экономической безопасности Вадиму Перхуну и председателю счетной палаты Ольге Песчанской.

"Во время, когда вся страна собирает по 5 гривен на дроны, машины и РЭБ для военных, отправить 200 миллионов гривен в карманы негодяев - это не просто расточительство - это военное преступление", - говорится в заявлении компании.

"За время войны в Украине практически каждое министерство так или иначе попадало в громкий коррупционный скандал. Сейчас же дошла очередь до Министерства здравоохранения, где, после скандала с восстановлением "Охматдета", разразился новый, связанный с закупкой лекарств для онкобольных людей по завышенным ценам, в котором свое слово должны сказать детективы НАБУ, САП и другие правоохранительные органы. На этот раз из-за действий чиновников Минздрава, Антимонопольного комитета и сговора двух фармкомпаний государственный бюджет Украины может потерять почти четверть миллиарда гривен, на закупках лекарств для онкобольных!", - добавил Перегуда.

Также, адвокаты Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, по словам Перегуды, готовят документацию для правоохранительных органов Индии, Испании и Нидерландов, в отношении производителей групп Synthon, Biocon, по поддержке деятельности их дистрибьюторов - ООО ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом" на территории Украины. Запросы готовятся в МИД, прокуратуру и правоохранительные органы.

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