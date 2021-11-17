Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил мать

Дети стали свидетелями убийства / gazeta-apelsin.com

В селе Кладьковка Черниговского района Черниговской области произошла жуткая трагедия. Дети стали свидетелями убийства собственной матери.

Мужчина на глазах 4,7 и 9-летнего ребенка убил их 32-летнюю мать и свою жену.

Во время издевательств дети звонили в полицию и просили помощи у копов, но не смогли объяснить правильно адрес, а те, в свою очередь, не смогли их вовремя найти.

Как сообщили в Нацполиции Черниговской области, убийство произошло в ночь на 14 ноября.

"Накануне в 20:00 в полицию позвонил по телефону ребенок и сообщил, что папа бьет маму. Однако несовершеннолетняя не назвала точный адрес. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обошли несколько домов, однако не нашли фактов насилия. Полицейские несколько раз перезванивали на мобильный телефон, с которого поступил вызов на 102, ведь улицы с таким названием в селе не существует. Также в населенном пункте преимущественно отсутствуют таблички с названиями улиц, что затрудняло поиск", - сказано в сообщении.

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Все стало явным в 1:35 ночи. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что его сосед убил сожительницу. Копы обнаружили тело женщины с признаками насилия.

За это время убийца скрылся с места преступления. Однако полиция заочно сообщила ему о подозрении в убийстве и объявила его в общегосударственный розыск.

Отмечается, что подозреваемого зовут Сергей Анатольевич Хаустов. Он 1977 года рождения.

Напомним, в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Также ранее в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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