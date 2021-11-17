УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил мать

17 ноября 2021, 19:54
Прослушать новость
Остановить

Подозреваемый скрылся. Его разыскивает полиция.

Дети стали свидетелями убийства / gazeta-apelsin.com

В селе Кладьковка Черниговского района Черниговской области произошла жуткая трагедия. Дети стали свидетелями убийства собственной матери.

Мужчина на глазах 4,7 и 9-летнего ребенка убил их 32-летнюю мать и свою жену.

Во время издевательств дети звонили в полицию и просили помощи у копов, но не смогли объяснить правильно адрес, а те, в свою очередь, не смогли их вовремя найти.

Как сообщили в Нацполиции Черниговской области, убийство произошло в ночь на 14 ноября.

"Накануне в 20:00 в полицию позвонил по телефону ребенок и сообщил, что папа бьет маму. Однако несовершеннолетняя не назвала точный адрес. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обошли несколько домов, однако не нашли фактов насилия. Полицейские несколько раз перезванивали на мобильный телефон, с которого поступил вызов на 102, ведь улицы с таким названием в селе не существует. Также в населенном пункте преимущественно отсутствуют таблички с названиями улиц, что затрудняло поиск", - сказано в сообщении.

Реклама

Все стало явным в 1:35 ночи. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что его сосед убил сожительницу. Копы обнаружили тело женщины с признаками насилия.

За это время убийца скрылся с места преступления. Однако полиция заочно сообщила ему о подозрении в убийстве и объявила его в общегосударственный розыск.

Отмечается, что подозреваемого зовут Сергей Анатольевич Хаустов. Он 1977 года рождения.

Напомним, в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Также ранее в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Читайте также:

viber
новости Чернигова убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил мать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Птицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут ценыПтицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут цены Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптикЗима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптик Германия зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистралиГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыГороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемы
19:54

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил мать

19:42

Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"Видео

19:36

Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

19:34

Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

19:33

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра

Реклама
19:20

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимоймнение

19:20

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

19:13

Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что новогоВидео

19:10

Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснетсяВидео

19:09

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

18:44

Кристен Стюарт займется охотой на привидений в новом реалити-шоу

18:24

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

18:03

Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 невакцинированных - опрос

17:47

Звезда сериала Моя улюблена Страшко пытался покончить с собойВидео

17:37

Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыФото

17:36

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:28

Штамм Дельта "косит" украинцев тысячами: ученые обнаружили 11 вариантов вирусаВидео

16:48

Укравтодор: "Большая стройка" вывела дорожную отрасль в лидеры по закупкам стройматериалов

16:39

Салу грозит исчезновение: почему стоит готовиться к еще большему подорожанию этого продуктаВидео

16:36

В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видеоВидео

Реклама
16:09

"Вовина тысяча": Шмыгаль пояснил, как украинцам начислят деньги за COVID-вакцинацию

15:52

Вступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы УкраинеВидео

15:40

Каменских сверкнула пышной грудью в платье с пикантным декольте

15:22

Полуголая МARUV в новом клипе показала половой акт с мужемВидео

14:44

В магазин за продуктами с COVID-сертификатом и локдаун: в Минздраве объяснили ситуацию с карантиномВидео

14:43

Черная полоса в жизни Кивы: нардеп лишился наградного оружия и больше не кандидат наукВидео

14:35

Чемпионат мира по футболу-2022: как прошел отбор и где состоится мундиальФото

14:29

"Спецоперация Путина и Лукашенко": Кулеба рассказал, чем грозит ситуация с мигрантами УкраиныВидео

14:24

Обещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьВидео

14:22

Группа компаний DIM представила обновленную концепцию жилого комплекса Lucky LandФотоВидео новости компании

14:07

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

13:55

Жесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требованияВидео

13:51

Поздравления с днем рождения подруге смс, картинки и красивые пожелания своими словами

13:38

Минздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторовВидео

13:37

В Минздраве рассказали, выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время

13:20

"Мерлинова борода!": продолжению фильмов о Гарри Поттере быть - теперь официальноВидео

13:03

Угроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу КиевуВидео

12:58

Названы сумы сумасшедших штрафов за продажу лекарств детямВидео

12:54

"Большая стройка" отказалась от человекочасов и советских нормативов – Рада приняла закон

12:37

Нацкорпус инициирует проведение вышколов из-за угрозы российской агрессии

Реклама
12:35

Тело 4-летней девочки лежало в кроватке: под Днепром до смерти избили ребенка

12:27

"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинациюВидео

12:26

Танцующий президент: Влад Яма показал архивное фото с Зеленским со съемок первых Танцев со звездами

12:20

Минздрав назвал шокирующее количество украинцев, не получивших вторую дозу антиковидной вакциныВидео

12:17

Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь

12:09

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

11:56

С 22 ноября киевские школьники вернутся за парты

11:43

Битва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по КиевуВидео

11:34

Связали и заклеили рот скотчем: скандал в детсаду на Полтавщине получил неожиданный поворотВидео

11:18

Вакцинация станет обязательной: в Минздраве хотят ужесточить правила карантина для "желтой" зоны

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять