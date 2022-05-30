Детонация длилась не менее часа: ВСУ в 22-й раз подожгли оккупантов в Чернобаевке

ВСУ в 22-й раз подожгли оккупантов в Чернобаевке / скриншот

ВСУ нанесли очередной удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. Это уже 22-й раз, когда наши защитники уничтожают живую силу и технику противника в поселке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о поражении склада боеприпасов, детонирующим не менее часа.

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", - написал советник главы ОП в Telegram.

Чернобаевка - чистилище для оккупантов

Российские войска многократно потерпели сокрушительные удары со стороны сил обороны Украины в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты в поселке на аэродроме постоянно пытаются соорудить там свой командный пункт и место для дислокации военных самолетов. Однако ВСУ наносят по ним удары.

Читайте такжеОккупанты Чернобаевку называют "чистилищем" для военных и кладбищем для техники - СБУНесколько дней назад войска России перебросили в район Чернобаевки Херсонской области около 130 единиц военной техники. Противник несет потери и решил провести дополнительную комплектацию своих военных подразделений.

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая заявили, что украинские войска нанесли очередной удар по позициям оккупантов РФ в Чернобаевке. Россияне понесли потери в живой силе и технике. Военные подразделения Украины попали во вражеский склад с боеприпасами. Это был 21-й удар по оккупантам.

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