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"Девочка осталась без ног, мальчик - без руки": медики спасают детей, пострадавших от русской ракеты в Краматорске

15 апреля 2022, 13:00

Сообщается, что троим несовершеннолетним пациентам в Днепре сотрудникам медицинских учреждений пришлось сделать срочные ампутации конечностей.

Краматорск
Ж/д вокзал Краматорска после ракетного удара оккупантов / Максим Козицкий

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорскому ж/д вокзалу (Донецкая область) некоторые дети получили крайне тяжелые травмы. Об этом говорится в сюжете британского телеканала Sky News.Одна из пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по вокзалу – десятилетняя Яна. Ее мать погибла на месте, а самой девочке пришлось ампутировать обе ноги

12-летняя Катя тоже получила тяжелые травмы ног, но ее конечности врачам удалось спасти. Мама девочки из-за атаки также погибла.

Мальчик по имени Андрей из-за подлого удара оккупантов остался без руки.

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Напомним, ранее обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

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Автор: Егор Бунин
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