Дипломат назвал главную цель РФ на Донбассе объяснил хитрый ход Кремля

Константин Грищенко оценил вероятность присоединения к РФ оккупированных территорий Донбасса.
В 2014 году Россия нарушила серьезные международные документы, подтверждающие абсолютную гарантию со стороны РФ территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.
Как подчеркнул он в интервью Апострофу, после этого нельзя доверять никаким заявлениям из Москвы.
Комментируя вероятность присоединения к РФ оккупированных территорий Донбасса он сказал: "Наиболее распространенное толкование того, что планирует Россия - это как раз использование этих регионов для того, чтобы влиять на политику Украины в целом. Для того, чтобы иметь через эти территории право вето на внешнеполитические шаги Украины и даже на внутриполитические определенные действия Киева".
Оценивая заявления Кремля о том, что РФ не планирует присоединять оккупированные территории Украины, Грищенко добавил, что Москва может реализовать такой план, поэтому доверять заявлениям из Кремля было бы наивным.
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Новые обвинения Путина в адрес Украины:
- Ранее Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.
- В ходе заседания Совбеза РФ он напомнил о том, что Медведчук активно работал с российской стороной.
- По его мнению, Украину превращают в антипод России.
- "В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — решил хозяин Кремля.