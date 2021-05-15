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Дипломат назвал главную цель РФ на Донбассе объяснил хитрый ход Кремля

15 мая 2021, 18:42
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Константин Грищенко оценил вероятность присоединения к РФ оккупированных территорий Донбасса.

Грищенко оценил заявления из Кремля
Константин Грищенко оценил заявления из Кремля / Фото Reuters

В 2014 году Россия нарушила серьезные международные документы, подтверждающие абсолютную гарантию со стороны РФ территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, после этого нельзя доверять никаким заявлениям из Москвы.

Комментируя вероятность присоединения к РФ оккупированных территорий Донбасса он сказал: "Наиболее распространенное толкование того, что планирует Россия - это как раз использование этих регионов для того, чтобы влиять на политику Украины в целом. Для того, чтобы иметь через эти территории право вето на внешнеполитические шаги Украины и даже на внутриполитические определенные действия Киева".

Оценивая заявления Кремля о том, что РФ не планирует присоединять оккупированные территории Украины, Грищенко добавил, что Москва может реализовать такой план, поэтому доверять заявлениям из Кремля было бы наивным.

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Новые обвинения Путина в адрес Украины:

  • Ранее Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.
  • В ходе заседания Совбеза РФ он напомнил о том, что Медведчук активно работал с российской стороной.
  • По его мнению, Украину превращают в антипод России.
  • "В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — решил хозяин Кремля.
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