Дипломат назвал главную цель РФ на Донбассе объяснил хитрый ход Кремля

Константин Грищенко оценил заявления из Кремля / Фото Reuters

В 2014 году Россия нарушила серьезные международные документы, подтверждающие абсолютную гарантию со стороны РФ территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, после этого нельзя доверять никаким заявлениям из Москвы.

Комментируя вероятность присоединения к РФ оккупированных территорий Донбасса он сказал: "Наиболее распространенное толкование того, что планирует Россия - это как раз использование этих регионов для того, чтобы влиять на политику Украины в целом. Для того, чтобы иметь через эти территории право вето на внешнеполитические шаги Украины и даже на внутриполитические определенные действия Киева".

Оценивая заявления Кремля о том, что РФ не планирует присоединять оккупированные территории Украины, Грищенко добавил, что Москва может реализовать такой план, поэтому доверять заявлениям из Кремля было бы наивным.

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