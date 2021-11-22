Дипскандал из-за Крыма: в США ответили на заявление президента Болгарии

Румен Радев / Reuters

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на скандальное заявление президента Болгарии Румена Радева, который назвал захваченный Крым российским.

США глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева. Об этом в Facebook сообщает посольство США в Болгарии.

В заявлении подчеркивается, что США, G-7, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским.

Все мы, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем и не признаем попытки России легитимизировать незаконную оккупацию полуострова. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарским властям как в Вашингтоне, так и в Софии", - добавили американские дипломаты.

Скандал из-за заявления Румена Радева

Ранее Румен Радев сделал скандальное заявление о принадлежности Крыма России. В ходе предвыборных дебатов он также подчеркнул, что считает неэффективными антироссийские санкции Евросоюза.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление президента Болгарии Румена Радева, который назвал оккупированный Крым российским. В этой связи в МИД Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев.

В Европейском Союзе ответили президенту Болгарии Румену Радеву, кому на самом деле принадлежит Крымский полуостров, и подчеркнули, что с точки зрения Европейского Союза, его 27 стран-членов, Крым - это Украина.

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