Днестровскую ГЭС взяли под усиленную охрану: проверки транспорта и документов

Нацгвардия взяла под охрану Днепровскую ГЭС

В понедельник, 22 февраля, Нацгвардия взяла под усиленную охрану Днестровскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Прилегающую к ГЭС территорию патрулируют правоохранители, они проверяют документы и транспорт, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Будет оцениваться существующая обстановка вокруг ГЭС, а также проверяться документы и транспортные средства", - предупредили в МВД.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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