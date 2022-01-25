До 55 тысяч больных за день: ученые озвучили пессимистический прогноз насчет новой волны COVID-19

Волна, коронавирус / Коллаж УНИАН / ua.depositphotos.com

Новая волна коронавируса COVID-19, которая была инспирирована распространением штамма Омикрон, может уже в ближайшее время вызывать в Украине суточную заболеваемость на уровне 55 тысяч случаев. Такой прогноз озвучил в рамках брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

В целом, говорит ученый, заболеваемость будет ровно вдвое выше, чем было во время волны, вызванного штаммом Дельта.

"В среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки мы можем иметь до 55 тысяч случаев COVID. Почему это так? Потому что исторический максимум уровня заболеваемости при "Дельта"-волне в среднем за сутки был около 23 тысяч, а максимально - около 27 тысяч случаев за отдельные сутки", − отметил Ганиченко.

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Напомним, в Украине был зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

По состоянию на утро вторника, 25 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 118 жителей страны (сутками ранее было 12 915). В том числе заболели 2809 детей и 594 медработников.

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