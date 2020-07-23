Зеленский отреагировал на поджог дома активиста Шабунина

Зеленский посочувствовал Шабунину / Фото: Facebook/Vitaliy Shabunin

Президент Владимир Зеленский заявил, что поджог дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина - это нецивилизованная форма выяснения отношений, и Украине следует отказываться от подобных конфликтов.

В Telegram глав государства потребовал от правоохранителей обхективного расследования инфидента.

"Поэтому уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов. И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "и". Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто нарушают непростые вопросы общественного устройства", - отметил он.

Зеленский написал, что сочувствует Шабунину и другим активистам, которые из-за своей гражданской позиции становятся объектами расправы со стороны оппонентов.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так - найти и наказать. А мы - общество - все-таки должны научиться толерантного отношения к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно. "Общество диалога, а не общество насилия" - вот кредо, которое должно стать для нас аксиомой", - подытожил глава государства.