Кравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по Донбассу

Кравчук не исключил изменения формата переговоров по Донбассу / Facebook Леонида Кравчука

В том случае, если Россия по-прежнему не будет демонстрировать намерений идти на уступки Украине в вопросе решения российско-украинского конфликта на Донбассе, Киев намерен искать альтернативные площадки для переговорного процесса.

Об этом рассказал новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии изданию УНН.

По словам политика, если Украина поймет, что усилия по урегулированию конфликта на Донбассе не приводят к успеху, будет сделан вывод, согласно которому минский формат отодвинут в сторону.

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы (Россия) хотим", тогда я и сам скажу, что "минский формат" исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла...", - сказал Кравчук.Читайте также"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

И тогда Украина будет искать другие пути решения конфликта в Донецкой и Луганской областях.

"Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, какие перед ним и украинской делегацией стоят задачи в переговорной группе по Донбассу.

Также Кравчук сделал заявление о компромиссах, на которые готов будет пойти Киев для урегулирования военного конфликта.