УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Допрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

15 апреля 2022, 10:18

Капеллан поехал на остров Змеиный 26 февраля и пробыл в плену у российских военных до 10 апреля.

Леонид Болгаров
Поездка на Змеиный была согласована с российской стороной, но группа капелланов вместе с Болгаровым попала в плен / Facebook Леонида Болгарова

Украинский капеллан Леонид Болгаров отправился в составе поисково-спасательной миссии на остров Змеиный и попал в плен к российским военным. Военные священники думали, что все пограничники там погибли, и хотели забрать их тела. Все было согласовано со стороной противника. Но как только они прибыли на остров, их взяли в плен. Россияне допрашивали, избивали и держали в карцере украинцев. Болгарову удалось освободиться только 10 апреля.

Как сообщает Суспільне, он рассказал о том, что вместе с другими капелланами он отправился на поисково-спасательную миссию на остров Змеиный. Духовники предполагали, что все пограничники погибли, и собирались забрать их тела. Все согласовали с российской стороной и поехали.

Читайте такжеВ Мариуполе орки взяли в плен судно с украинцами на бортуНо когда священники прибыли на остров, к ним подошла "смотровая группа". Капелланов поставили на колени. Судно захватили и начали обыскивать.

Впоследствии весь экипаж захватили и повезли в оккупированный Севастополь. Там священники были 11 суток. Разные российские спецслужбы проводили допросы схваченных украинцев.

Болгаров сказал, что его сильно не избивали только из-за возраста – 65 лет. Но он тоже страдал от издевательств со стороны россиян и бесчеловечного отношения.

Позже пленных посадили на десантный самолет с другими задержанными, которых было 200 человек. Они вынуждены были отправиться в Курск.

По словам священника, он молился Богу, чтобы выдержать.

"На улице температура -22 градуса, нас поставили на колени, мы стояли на коленях на снегу, на морозе с трех до пяти часов утра. Я только молил Бога, чтобы не упасть, выстоять до конца‎", - вспоминает Болгаров.

Также он рассказал, что худшими были прогулки на холоде. Пленных специально выводили на улицу только для того, чтобы поиздеваться. Тогда, как сказал Леонид, он понял, что для них каждый украинец является врагом.

В Православной церкви Украины 13 марта сообщили, что в Волновахе Донецкой области россияне убили военного капеллана, игумена ПЦУ Платона (Моргунова).

Читайте:

viber
российские войска новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летМистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеДень победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в Украине Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прическиЛунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически
Поддержите Главред

Последние новости

10:29

ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов

10:18

Допрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

10:17

Путин - военный преступник, но переговоры необходимы: Зеленский назвал сценарии окончания войны

09:46

"Я бы не уехал, даже если бы не был президентом": Зеленский объяснил, почему остался в КиевеВидео

09:20

"Мы больше не семья": жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцом

Реклама
09:16

После "Москвы" флоту РФ нужно срочно бежать с Черного морямнение

09:03

Драгоценности не влезли в два авто: Оксана Марченко вывезла за границу все самое ценное – ГБРВидео

08:59

Путин начал войну, потому что руководствовался амбициями и обидой на Запад – директор ЦРУ

08:36

Уникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля

08:20

"Жену и двоих детей расстреляли у меня на глазах": оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью

08:00

"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

08:00

"Россияне бросили бомбу на место эвакуации": семья из Макарова рассказала об ужасах войны

07:44

У них еще жив миф о "мощи России": посол объяснил, почему Германия не предоставляла Украине оружиеВидео

07:03

Сокрушение "Москвы" поставило под удар весь Черноморский флот и сделало его уязвимым – The TelegraphВидео

06:44

Сам уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР: житель Киевщины героически выступил против врага

06:29

Запад сделал России последнее предупреждениемнение

06:05

"Сильные мира сего" в первый день войны советовали нам фактически сдаться тирании – ЗеленскийВидео

05:38

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозыВидео

05:30

Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политологВидео

05:13

Орки обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют добытые "подарки" матерям

Реклама
04:45

Что есть при диарее: эти продукты могут помочьВидео

04:05

Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине

03:38

Тука рассказал, является ли отступление войск оккупантов от Киева окончательным

03:08

"Будет как с запуском спутников на батуте": Тука объяснил, почему экономика РФ выдерживает санкции

02:41

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 апреля: Овнам – счастливый случай, Девам – неприятности

02:10

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

01:30

Путин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне

01:29

Превращение в подлодку: Сеть взорвалась шутками после уничтожения крейсера МоскваФотоВидео

00:38

Перемололи десяти орков вместе с техникой: ВСУ мощно ударили на востокеВидео

00:32

Украина стала героем для всего свободного мира - Зеленский

14 апреля, четверг
23:58

Военный эксперт пояснил, как утрата крейсера "Москва" ударит по оккупантамВидео

23:53

ВСУ устроили рашистам Цусиму: Арестович о потере РФ крейсера МоскваВидео

23:46

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробностиВидео

23:03

В ЦРУ высказались о возможности применения Россией опасного химоружия

23:00

Крейсер Москва ушел на дно: в РФ признали потерю подбитого ВСУ флагмана ЧФВидео

22:14

Орки вошли в Олешки под Херсоном и вывесили российский флаг

21:53

Байден заявил о готовности лично поехать с визитом в УкраинуВидео

21:42

Главу МИД Италии угрожали убить из-за поддержки Украины в войнеВидео

21:41

Синоптик назвала дату потепления в Украине

21:34

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
21:33

Москва догорает: подбитый ВСУ крейсер РФ переправляют в СевастопольВидео

21:12

Как определить, что собака умирает: шесть верных способов понятьВидео

21:11

Зеленский назвал главную цель России в полномасштабной битве за Донбасс

20:56

"Спит с открытыми глазами": хирург заметил следы неудачной пластики у Оксаны МарченкоВидео

20:51

$750 млн – коту под хвост: оценена стоимость подбитого ВСУ крейсера МоскваВидео

20:45

Используют преступники при смене паспорта: пластический хирург прокомментировал изменения жены Медведчука

20:43

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

20:42

В Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", судьба остальных неизвестна - журналистВидео

20:28

В Азове объяснили, что нужно для деблокады осажденного рашистами Мариуполя

20:15

Задержание нардепа Медведчука: подробности СНБО

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять