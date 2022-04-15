Допрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

Поездка на Змеиный была согласована с российской стороной, но группа капелланов вместе с Болгаровым попала в плен / Facebook Леонида Болгарова

Украинский капеллан Леонид Болгаров отправился в составе поисково-спасательной миссии на остров Змеиный и попал в плен к российским военным. Военные священники думали, что все пограничники там погибли, и хотели забрать их тела. Все было согласовано со стороной противника. Но как только они прибыли на остров, их взяли в плен. Россияне допрашивали, избивали и держали в карцере украинцев. Болгарову удалось освободиться только 10 апреля.

Как сообщает Суспільне, он рассказал о том, что вместе с другими капелланами он отправился на поисково-спасательную миссию на остров Змеиный. Духовники предполагали, что все пограничники погибли, и собирались забрать их тела. Все согласовали с российской стороной и поехали.

Читайте такжеВ Мариуполе орки взяли в плен судно с украинцами на бортуНо когда священники прибыли на остров, к ним подошла "смотровая группа". Капелланов поставили на колени. Судно захватили и начали обыскивать.

Впоследствии весь экипаж захватили и повезли в оккупированный Севастополь. Там священники были 11 суток. Разные российские спецслужбы проводили допросы схваченных украинцев.

Болгаров сказал, что его сильно не избивали только из-за возраста – 65 лет. Но он тоже страдал от издевательств со стороны россиян и бесчеловечного отношения.

Позже пленных посадили на десантный самолет с другими задержанными, которых было 200 человек. Они вынуждены были отправиться в Курск.

По словам священника, он молился Богу, чтобы выдержать.

"На улице температура -22 градуса, нас поставили на колени, мы стояли на коленях на снегу, на морозе с трех до пяти часов утра. Я только молил Бога, чтобы не упасть, выстоять до конца‎", - вспоминает Болгаров.

Также он рассказал, что худшими были прогулки на холоде. Пленных специально выводили на улицу только для того, чтобы поиздеваться. Тогда, как сказал Леонид, он понял, что для них каждый украинец является врагом.

В Православной церкви Украины 13 марта сообщили, что в Волновахе Донецкой области россияне убили военного капеллана, игумена ПЦУ Платона (Моргунова).

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