Драка с полицией и задержания: в Киеве со скандалом снесли инсталляции на Аллее Небесной Сотни

Активисты разгромили "выставку" / Украинская правда

В Киеве на Аллее Небесной Сотни активисты разбили часть инсталляции, посвященных советскому прошлому. Из-за этого произошли столкновения с полицией.

Как сообщают СМИ, сначала представители Нацкорпуса заявили, что они приехали, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать сооружения. Однако они начали громить инсталляции, не дожидаясь приезда работников коммунальных служб.

Полиция остановила активистов, однако они успели разгромить две декорации. Сообщается, что двух человек задержали.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента со сносом в центре Киева декораций ко Дню Независимости.

"Днем 17 августа в центре Киева на Алее Героев Небесной сотни происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины. Между рабочими и группой граждан произошла ссора из-за вопроса законности установления конструкции. Последние попытались ее демонтировать. В результате между ними и правоохранителями возникла потасовка", - уточнили в столичной полиции, добавив, что информация о пострадавших с обеих сторон конфликта уточняется.

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Полиция также проверит наличие разрешительных документов на установку декорации. По факту проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что декорации в центре Киева не затрагивают мемориальные конструкции. Он заверил, будет выяснено было ли предоставлено на них разрешение или нет.

"Это временные конструкции, они никаким образом не затрагивают мемориальные конструкции. Возле этих декораций не предусматривалось массовых мероприятий. Были ли разрешения или нет, будем выяснять. Это точно не в Офис президента.",- сказал Сергей Никифоров, передает Украина 24.

Напомним, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни появилась инсталляция, посвященная советскому прошлому.

Но киевляне сразу возмутились в Сети, ведь место для украинцев важно после расстрелов на Майдане.