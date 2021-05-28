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Драки и трехэтажный мат: в Полтаве обозленные люди штурмуют офис облгаза

28 мая 2021, 12:39
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Между охраной и посетителями вспыхивают перебранки и стычки.

У входа в Полтавагаз вспыхивают драки
В Полтаве устраивают драки у входа в облгаз / pexels.com

Для того, чтобы попасть в областное отделение Полтавагаза местные жители вынуждены занимать очереди с ночи, а на входе в учреждение образовываются огромные столпотворения, которые нередко заканчиваются потасовками.

Жители Полтавы буквально сносят двери, чтобы попасть в отделение Полтавагаза, а очереди занимают с 3 часов ночи, сообщают Вартові Еспресо.

"Драка за место в очереди в облгаз в Полтаве. Это не гладиаторы рвутся в Колизей, и даже не первый день в секонде. Это — обычное утро в Полтавагазе. Не первый день народ с 3:00 ночи занимает очередь, чтобы получить какие-то справки/документы для перехода на обслуживание в другую организацию", — пишут очевидцы.

На видео запечатлено, как местные жители пытаются прорваться в отделение Полтавагаза, при этом на входе охрана изо всех сил старается не пропускать возмущенных людей. Между ними вспыхивают перебранки и стычки.

Как уточняет ТСН, в этом отделении расположены два предприятия: Полтавагаз и Полтавагаззбут.

"У нас часть помещения отделения по адресу Шевченко, 80, о котором мы сейчас говорим, арендует другая компания-поставщик Полтавазагззбут . Поэтому здесь постоянно образуются очереди в двух компаний. В других наших отделениях такого нет", — рассказала начальник отдела коммуникации АО Полтавагаз Ольга Артеменко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в форме.

Сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.

новости Полтавы массовая драка
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