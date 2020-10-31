Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения

Суд избрал для водителя достаточно мягкую меру пресечения.
В Киеве в субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд избрал меру пресечения водителю, который устроил ДТП на Майдане Независимости.
Судья сказал, что водитель должен находиться под круглосуточным домашним арестом, свидетельствует онлайн-трансляция, которую вело агентство УНН.
"К Назаренко Юрию Николаевичу... применять меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – заявил судья.
- Напомним, 30 октября в Киеве на Майдане мужчина на внедорожнике Land Rover задел другой автомобиль, а потом влетел в толпу.
- В результате аварии в центре Киева погибли женщины в возрасте 30 и 79 лет.
- Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что водитель внедорожника – Юрий Назаренко, 1954 года рождения, – мог не справиться с управлением, поскольку во время движения потерял сознание.
- Водителя внедорожника задержали, отправили в больницу и сообщили ему о подозрении в совершении смертельной аварии.
Автор: Екатерина Присяжнюк