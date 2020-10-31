Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения

Водителю, устроившему ДТП в центре Киева, избрана мера пресечения / Скриншот

В Киеве в субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд избрал меру пресечения водителю, который устроил ДТП на Майдане Независимости.

Судья сказал, что водитель должен находиться под круглосуточным домашним арестом, свидетельствует онлайн-трансляция, которую вело агентство УНН.

"К Назаренко Юрию Николаевичу... применять меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – заявил судья.