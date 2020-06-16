Жуткое ДТП в Харькове: мажорка-убийца Алена Зайцева загорает "за решеткой"

Зайцева загорает в колонии - фото facebook

Смертельное ДТП в Харькове на Сумской - Алену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы за ДТП, сфотографировали загорающей в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области.

Ее фото опубликовала на своей странице в Facebook Александра Заграничная. Она утверждает, что руководство исправительного центра "ублажает мажорок".

Александра Заграничная утверждает, что руководство исправительного центра "ублажает мажорок".

"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у которых есть деньги и те, у которых нету денег", - написала Заграничная.

Заграничная выложила фото не только, предположительно, Зайцевой, но и других осужденных женщин, которые в это время работают.

Она сообщила, что фотографии действительно сделаны в ПИК №79 в Днепропетровской области и объяснила, почему такое оказалось возможным.

"Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных (к ограничению свободы – прим.). Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – рассказала Мицюк.

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По ее словам, эта категория осужденных не имеют права свободно передвигаться по учреждению – это законодательно запрещено.

"Они постоянно находятся только в секторе, у них свой маленький прогулочный дворик. Не могут иметь при себе мобильники, а телефонные переговоры разрешены только в дежурной части, под надзором администрации", – добавила начальник исправительного центра.

В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше "возможностей". Они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра.

Напомним, в 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар. В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений. Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.о центра и даже выезжают в город за покупками.