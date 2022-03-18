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Дунайская комиссия на внеочередной сессии остановила полномочия россии в организации

18 марта 2022, 13:24

Принятое постановление предусматривает прекращение полномочий всех представителей россии и их заместителей в Дунайской комиссии.

Дунайская комиссия приняла постановление о приостановлении полномочий россии в организации в связи с военной агрессией рф против Украины. Соответствующее решение принято 17 марта на внеочередной сессии организации, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины. На россию возлагается ответственность за экономический ущерб вследствие уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей", - отмечается в сообщении Мининфраструктуры.

Принятое постановление предусматривает прекращение полномочий всех представителей россии и их заместителей в Дунайской комиссии по восстановлению мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ; отстранение представителей россии от работы на заседаниях Дунайской комиссии и ее рабочих органов; увольнение граждан россии с дипломатических и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии.

Дунайская комиссия также обратилась к Комитету по пересмотру Белградской Конвенции для поиска решений относительно того, может ли Россия, как непридунайское государство, быть и в дальнейшем стороной Конвенции.

"Соответствующее решение Дунайской комиссии является результатом совместной работы специалистов Министерства иностранных дел Украины, Министерства инфраструктуры Украины и Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины", - подчеркнули в МИУ.

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