Два выстрела - два вертолета: ВСУ изящно уничтожили российские Ка-52 и Ми-8

ВСУ изящно уничтожили российские Ка-52 и Ми-8 / скриншот, УНИАН

Вооруженные силы Украины сбили сразу два вертолета российских оккупантов. Для этого им понадобилось всего два выстрела.

"Мощная работа бойцов сопредельного с нашим Днепрянским отрядом ТрО", - сообщил в четверг, 21 апреля, лидер "Нацкорпуса" и один из основателей "Азова" Андрей Билецкий.

Судя по опубликованному видео, вражеские вертолеты были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов. На кадрах видно, как "птички" оккупантов догорают на украинской земле.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ, несмотря на численное и техническое преимущество российских оккупантов, в среднем за сутки наносит России гораздо больше потерь, чем российская армия понесла за все восемь лет боев в пределах Сирии. Об этом говорит анализ, который провели сотрудники авторитетного британского издания The Economist.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые приехали из Чечни убивать украинцев. Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой.

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