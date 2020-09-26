"Двигатели отказывали": мать погибшего пилота раскрыла правду о разбившемся Ан-26

Пилот разбившегося самолета Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии.
Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, был неисправен до начала полетов, рассказала мать одного из пилотов самолета Ашрафа Мсуя Римма Мхавилла.
Запись интервью женщины на месте трагедии публикует Канал 24.
По ее словам, сын звонил ей за день до трагедии и говорил о том, что самолет Ан-26 был неисправен.
"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – сообщила мать погибшего пилота.
По ее словам, ее сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба.
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"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", – добавила Мхавилла.
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