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"Двигатели отказывали": мать погибшего пилота раскрыла правду о разбившемся Ан-26

26 сентября 2020, 16:54

Пилот разбившегося самолета Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии.

мсуя
Ашраф Мсуя с матерью Риммой Мхавиллой / Фейсбук А.Мсуя

Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, был неисправен до начала полетов, рассказала мать одного из пилотов самолета Ашрафа Мсуя Римма Мхавилла.

Запись интервью женщины на месте трагедии публикует Канал 24.

По ее словам, сын звонил ей за день до трагедии и говорил о том, что самолет Ан-26 был неисправен.

"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – сообщила мать погибшего пилота.

По ее словам, ее сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба.

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"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", – добавила Мхавилла.

Ашраф Мсуя
Ашраф Мсуя / Фейсбук А.Мсуя

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
  • Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.
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