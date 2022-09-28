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"Движение уже не остановить": оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - Арестович

28 сентября 2022, 23:51

На Донбассе ВСУ мастерски окружают россиян под Лиманом, сообщил советник Офиса президента.

Украинские военные, ВСУ, Алексей Арестович
Оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - Арестович / Генштаб ВСУ, УНИАН

Продвижение украинских бойцов в Донецкой области в районе Лимана уже не остановить, оккупантов ждёт котёл, заявил в эфире Фейгин.Live советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Это движение уже не остановить. И ждёт там их маленький, симпатичный "котёл". Никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже всё - "приехали", - отметил он.

Советник главы ОП также заверил, что иранские беспилотники не изменят ситуацию на фронте. Их достаточно качественно сбивают, но часть достигает цели. Это не оружие, меняющее правила игры. Для этого их надо минимум в 5 раз больше.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

Аналитики Института изучения войны ранее отметили, что армия Украины укрепляет свои позиции возле Лимана Донецкой области и приближается к оккупированному городу. Идут серьезные бои, украинские войска близки к тому, чтобы окружить оккупантов РФ.

По мнению аналитика Тома Купера, ВСУ могут освободить Лиман в течение нескольких дней. Захватчики уже оттесняются от рек Оскол и Северский Донец. Оккупационные войска России попали в тяжелое положение в этом районе.

Вооруженные силы Украины 28 сентября освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой области. Украинские военные показали фото с государственным флагом. Николаевка расположена всего в 9 километрах от Лимана.

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