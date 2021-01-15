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"Дыма без огня не бывает": Степанов прокомментировал слухи о подпольной вакцинации от COVID-19

15 января 2021, 10:05
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Руководитель Минздрава прокомментировал резонансную информацию о том, что якобы украинские топ-чиновники и депутаты подпольно вакцинируются от COVID-19.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Украинским правоохранителям нужно как можно скорее провести детальное расследование информации о возможном контрабандном ввозе в страну вакцины от коронавируса производства BioNTech и Pfizer. Об этом в эфире украинского телевидения заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если это (контрабандный ввоз препарата – Главред) произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения, мы не могли выйти на проверку", ‒ отметил чиновник.

При этом Степанов считает, что ни частные компании, ни депутаты никак не могли получить вакцину от коронавируса.

"Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально на территорию Украины. Я считаю, что это тот случай, когда нужно очень быстро дать ответ обществу – было это или нет. Относительно теоретической возможности вакцинации – это возможно. Обычно дыма без огня не бывает", – подытожил он.

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Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине:

  • В Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
  • Прививки якобы начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
  • Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов США за дозу в США и 15,5 евро в Евросоюзе.
  • Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
новости Украины COVID-19 вакцина от коронавируса
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