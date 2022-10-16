"Едет неподготовленное мясище": офицеры РФ в панике из-за "чмобиков" и зеков-"вагнеровцев"

Офицеры РФ паникуют из-за положения на фронте / Reuters, УНИАН

Офицеры оккупационной армии РФ жалуются на катастрофические условия своего пребывания в Украине и низкое качество пополнения.

"Тут уже все возмущаются. Подкрепление-то не приходит. Тут ниче нет, тут от сзади деревья, там ни света, ни воды – один колодец. Живешь, как в каменном веке. Ни интернета, ниче. Я даже новостей не знаю, что в России происходит вообще. А тех, которые наберут, это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда", - говорит российский военный в радиоперехвате, который публикует Главное управление разведки Минобороны.

Он также сообщил о том, что среди пополнения – заключенные с "тяжелыми" сроками, которых завербовали в ЧВК Вагнера.

"Вагнер" привезли, они все тюремщики с тяжелыми сроками. Их хотят сейчас пустить вперед. Тут уже нас пугают сроками тюремными за оставление позиций. Потому что минами нас забрасывают с 8 утра и до 6 вечера", - пожаловался оккупант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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