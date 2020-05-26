В Госстате констатировали провал инвестиций в украинскую экономику

Инвестиции в украинскую экономику рухнули / rbc.ua

В первом квартале 2020 года капитальные инвестиции в экономику Украины составили 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Государственная служба статистики в Facebook, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях, за исключением сферы Информация и телекоммуникации, где рост составил 8,7%.

Максимальное сокращение инвестиций было зафиксировано в сфере Временное размещения и организация питания – на 66,7% и в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых – на 79,1%.

В Госстате отметили, что в финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%, а в строительстве - на 18,0%. В сфере промышленности финансовые вливания снизились на 36,2%, в сельское хозяйстве - на 44,1%. В транспортной отрасли сокращение инвестиций достигло 57,8%.

/ Фото: Facebook/Государственная служба статистики

Напомним, до позитивных сообщений от Международного валютного фонда иностранным инвесторам рекомендуют избегать вложений в украинские гособлигации.

Как ранее сообщалось, начале июня текущего года Советом директоров МВФ может быть утверждена кредитная программа на сумму в пять миллиардов долларов финансовой помощи для Украины для реанимирования украинского бюджета.