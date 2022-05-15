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Эксперт назвал два фактора, которые переломят ход войны на Донбассе

15 мая 2022, 17:37

Специалист отметил, что российскими войсками, по факту, командуют не генералы, а политики из Кремля. Что, в свою очередь, дает большие шансы ВСУ.

ВСУ, флаг
Эксперт назвал два фактора, которые переломят ход войны на Донбассе/ коллаж УНИАН

Российские оккупанты будут наступать на Северодонецком и Изюмском направлениях до последнего солдата. Но их силы не безграничны и вскоре в войне на востоке Украины случится резкий поворот. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freedom.

Специалист отметил, что российскими оккупационными войсками, по факту, командуют не генералы, а политики из Кремля. И поэтому такая тактика обречена на провал.

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на пятую неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком направлении или на Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", – объяснил Жданов.

По словам эксперта, для ВСУ сложившаяся ситуация одновременно и хороша, и плоха.

"Плохо – потому что мы вынуждены вести оборонительную операцию и для нас это сложно в плане удержания обороны и отбития атак России. Но они же тоже не безразмерные. Ну еще 3-4 дня активных наступательных действий, мы нанесем контрудар, собьем наступательный потенциал, а дальше что? Нужна оперативная пауза для создания резервов", – уверен Жданов.

Эксперт также отметил важность войны за "трассу жизни" Бахмут-Лисичанск, назвав ее "ключевой".

"Тут надо следить за двумя моментами. Первый – попытки РФ форсирования речки Северский Донецк. Если мы не допустим создания плацдарма и развития дальнейшего наступления от этой реки, то мы способны удержать трассу. И второй момент ‒ наш контрудар на Изюм. Если мы сможем сбить наступательный потенциал, то тогда не будет особой угрозы снабжения войск. У нас на сегодняшний день есть все шансы удержать оборону именно на этих участках. И не допустить прорыва российских войск", – подытожил Жданов.

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Напомним, ранее аналитики Института исследований войны считают, что российские войска допускают тактические ошибки на востоке Украины, а на юге не могут определиться с датой фейкового референдума на Херсонщине, что может свидетельствовать об их неуверенности в результате.

Катастрофические потери россиян во время неудачной переправы через реку Северский Донец и некомпетентность их солдат/офицеров, которая обнаружилась в этой операции, вызвали панику у некоторых известных российских блогеров.

И те начали критиковать российских оккупантов перед сотнями тысяч своей аудитории.

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Автор: Егор Бунин
viber
война на Донбассе Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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