Эксперт объяснил, как Путин будет давить на Зеленского через Меркель

Киеву нужно будет понимать, что Ангела Меркель исполняет волю россиян. Соответственно, она приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы.
Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев проведет встречу с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что ее предложения президенту Владимиру Зеленскому будут похожи на ультиматумы.
"Визит Ангелы Меркель в Украину – это, по сути, согласование позиций в интересах России и Германии. После абсолютно наглого визита в Россию перед визитом в Украину, власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян.
Соответственно, Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы", - сказал Загородний Главреду.
Эксперт предположил, что Украине пообещают "некий теоретический минимальный транзит газа через Украину, но без каких-то гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации".
"Не исключено, что также будет подниматься вопрос воды в Крым и другие вещи, которые, в первую очередь, интересуют Российскую Федерацию", - добавил Загородний.
Эксперт считает, что к предстоящему визиту канцлера Германии нужно отнестись спокойно.
"Накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой. Ведь русские очень торопятся, пока Меркель у власти. Конфигурация власти в Германии наверняка изменится уже в сентябре и, соответственно, через Меркель они давят на Украину", - резюмировал Загородний.
Визит Ангелы Меркель в Украину
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа ожидает визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев. В ходе переговоров лидеры двух государств должны обсудить важные вопросы украино-немецкого сотрудничества.
- На Банковой позже уточнили, что Зеленский и Меркель, в первую очередь, обговорят вопросы запуска газопровода Северный поток-2. Киеву нужны гарантии в связи с введением в эксплуатацию трубопровода Газпрома. Кроме того, также планируется обсуждение перезапска переговоров по Донбассу.
- Также известно, что перед встречей с Зеленским 20 августа Меркель отправится с визитом в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе дискуссии стороны планируют обсудить немецко-российские отношения, а также актуальные вопросы международной политики.