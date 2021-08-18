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Эксперт объяснил, как Путин будет давить на Зеленского через Меркель

18 августа 2021, 01:35
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Киеву нужно будет понимать, что Ангела Меркель исполняет волю россиян. Соответственно, она приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы.

Меркель
Ангела Меркель 22 августа приедет в Украину/ УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев проведет встречу с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что ее предложения президенту Владимиру Зеленскому будут похожи на ультиматумы.

"Визит Ангелы Меркель в Украину – это, по сути, согласование позиций в интересах России и Германии. После абсолютно наглого визита в Россию перед визитом в Украину, власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян.

Соответственно, Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы", - сказал Загородний Главреду.

Эксперт предположил, что Украине пообещают "некий теоретический минимальный транзит газа через Украину, но без каких-то гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации".

"Не исключено, что также будет подниматься вопрос воды в Крым и другие вещи, которые, в первую очередь, интересуют Российскую Федерацию", - добавил Загородний.

Эксперт считает, что к предстоящему визиту канцлера Германии нужно отнестись спокойно.

"Накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой. Ведь русские очень торопятся, пока Меркель у власти. Конфигурация власти в Германии наверняка изменится уже в сентябре и, соответственно, через Меркель они давят на Украину", - резюмировал Загородний.

Визит Ангелы Меркель в Украину

  • Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа ожидает визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев. В ходе переговоров лидеры двух государств должны обсудить важные вопросы украино-немецкого сотрудничества.
  • На Банковой позже уточнили, что Зеленский и Меркель, в первую очередь, обговорят вопросы запуска газопровода Северный поток-2. Киеву нужны гарантии в связи с введением в эксплуатацию трубопровода Газпрома. Кроме того, также планируется обсуждение перезапска переговоров по Донбассу.
  • Также известно, что перед встречей с Зеленским 20 августа Меркель отправится с визитом в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе дискуссии стороны планируют обсудить немецко-российские отношения, а также актуальные вопросы международной политики.
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