Эксперт объяснил, как Путин будет давить на Зеленского через Меркель

Ангела Меркель 22 августа приедет в Украину/ УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев проведет встречу с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что ее предложения президенту Владимиру Зеленскому будут похожи на ультиматумы.

"Визит Ангелы Меркель в Украину – это, по сути, согласование позиций в интересах России и Германии. После абсолютно наглого визита в Россию перед визитом в Украину, власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян.

Соответственно, Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы", - сказал Загородний Главреду.

Эксперт предположил, что Украине пообещают "некий теоретический минимальный транзит газа через Украину, но без каких-то гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации".

"Не исключено, что также будет подниматься вопрос воды в Крым и другие вещи, которые, в первую очередь, интересуют Российскую Федерацию", - добавил Загородний.

Эксперт считает, что к предстоящему визиту канцлера Германии нужно отнестись спокойно.

"Накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой. Ведь русские очень торопятся, пока Меркель у власти. Конфигурация власти в Германии наверняка изменится уже в сентябре и, соответственно, через Меркель они давят на Украину", - резюмировал Загородний.

Визит Ангелы Меркель в Украину