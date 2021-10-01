УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт оценил риски отмены безвиза для Украины и назвал возможные причины

1 октября 2021, 02:02
Прослушать новость
Остановить

Многие страны могут отказаться от безвизового режима с Украиной,  прикрываясь либо проблемами с коррупцией в стране, либо пандемией коронавируса.

безвиз
Безвизовый режим для Украины могут отменить / ua.depositphotos.com

Угроза отмены безвизового режима для Украины довольно велика. Если это произойдет, то скорее всего будет сделано не по объективным причинам. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

Повод для отмены безвиза есть, так как Украина не продвинулась в антикоррупционных реформах.

"Но здесь надо понимать, что западные партнеры оценивают продвижение или не продвижение в этой сфере исключительно по информации от собственных украинских так называемых активистов, которые имеют свою персональную цель, свои задачи, сотрудничают и оппонируют власти. То есть они абсолютно не являются объективными свидетелями, а наоборот ангажированными, потому что за развитие антикоррупционного дела они получают деньги и гранты. И логично, если они будут отчитываться, что все в порядке, то грантов, понятное дело, станет значительно меньше", - объяснил Кочетков.

При этом, по его словам, пандемия коронавируса и так фактически отменила безвиз. И многие страны могут отказаться от безвизового режима с Украиной, прикрываясь либо коррупцией в стране, либо коронавирусом.

"Например, та же Венгрия может найти повод - они, правда, могут не сказать, что проблемы с Украиной связаны с венгерским языком, а опять-таки спишут все на коррупцию. Другие страны, которые имеют к нам претензии, так же под предлогом коррупции могут отменить безвиз, потому что у них есть желание ограничить пересечение государственных границ из-за пандемии", - добавил Кочетков.

Реклама

Еще одна причина возможной отмены безвиза - нежелание видеть в своей стране украинских трудовых мигрантов.

"Там, где такое желание есть, никто ничего не будет отменять, и никакая коррупция мешать им не будет", - считает эксперт.

"Отменить безвиз могут - мы его и так практически не имеем. И конечно, ведомство, которое за него отвечает, продолжит рассказывать, что все в порядке и такой угрозы нет. Так же ведут себя и коммунальщики, у которых нет никаких проблем с тарифами. Но Украину проинформируют официально об отмене только тогда, когда решение будет принято. Сейчас есть намеки - публикации, но пока официального решения нет, то и МИД будет говорить, что ничего не происходит. Но ровно до того момента, пока этого "внезапно" не произойдет", - добавил Кочетков.

Как сообщал Главред, в конце сентября Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Чехия жалуется на Грузию. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

15 июля 2021 года гражданам Украины официально разрешили въезжать в Евросоюза с целью туризма. В Брюсселе приняли такое решение после того, как послы стран ЕС внесли украинское государство в "зеленый" список государств, где фиксируется низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

В Минздраве 19 августа объявили о том, что Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины. Благодаря этому решению украинцы снова могут свободно путешествовать по Европе.

20 августа в ЕС заявили, что Брюссель подключил украинские документы к европейской сертификационной системе. После этого Европа официально стала принимать украинские COVID-сертификаты.

viber
коронавирус пандемия коронавируса безвиз Александр Кочетков новости Украины трудовые мигранты
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт оценил риски отмены безвиза для Украины и назвал возможные причины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жараМощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жара Снега можно не ждать: какой будет зима в УкраинеСнега можно не ждать: какой будет зима в Украине Украинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентябряУкраинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентября Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучиеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: Газпром резко обрубил поставки топлива в страны ЕСЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: Газпром резко обрубил поставки топлива в страны ЕС

Последние новости

02:34

Диетолог рассказала, какой овощ поможет бороться с простудами осенью

02:15

Международный день кофе: польза и вред напитка, сколько чашек в день можно пить

02:02

Эксперт оценил риски отмены безвиза для Украины и назвал возможные причины Видео

01:50

Ужин, который понравится всем: рецепт сочной куриной грудки в кефире

01:45

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

Реклама
00:30

Украли сумочку и мобильный: Шакиру ограбили два диких кабана

00:22

Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви

30 сентября, четверг
23:56

Известный педиатр указал на главную опасность зеленки

23:22

"Одной ногой в могиле": Андрей Губин поведал о своей болезни

22:48

Телевизоры, велосипеды и даже автомобиль: в Мукачево за COVID-прививку обещают подарки

22:36

Капризы погоды: тепло днем, штормовой ветер и заморозки ночью

21:57

Беленюк устроил спарринг с красавицей Белодед: олимпийскому чемпиону пришлось попотеть

21:52

Мужчина пытался поджечь себя промо под Офисом Зеленского

21:27

Массовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условия Видео

21:04

Новым спикером Рады станет Стефанчук - СМИ

20:41

Комаровский рассказал, когда нужно бежать к врачу даже с маленькой ранкой

20:40

"На кого похож не спрашиваю": Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына

20:23

Укусил бывшую жену за ногу: в Ровно мужчину оштрафовали на 5 тысяч гривен за домашнее насилие

20:20

Количество фиктивно зарегистрированных избирателей в Одесской области на повторных выборах в Каролино-Бугазскую ОТГ почти полторы тысячи

20:17

Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов Видео

Реклама
20:00

В Украине резко подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего Видео

19:58

У Зеленского "открестились" от сбора подписей за отставку Разумкова

19:30

Выяснилось, как украинцам бесплатно лечиться в частных клиниках

19:22

В Украине ввели контроль над получением субсидий: кому грозит лишение выплат Видео

19:05

Сначала уснула, а потом бросила ребенка: патрульным в Киеве пришлось ловить пьяную мать

19:02

Против Разумкова в Раду поступило еще одно обращение: кто его подал Видео

18:26

В аннексированном Крыму массово гибнут птицы: в чем причина

18:16

Лукашенко сделал заявление по интеграции Беларуси с Россией и пригрозил Западу войной Видео

18:10

Звезда сериала "Моя улюбленая Страшко" рассказала о первых поцелуях и трудностях на съемках

17:25

Украине не грозит потеря безвиза с ЕС, но у Киева проблемы: СМИ узнали детали громкого документа

17:24

Какие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ

17:06

Можно ли получить субсидии людям с долгами за ЖКХ: в Кабмине ответили

16:46

Разумков о возможной отставке: свою позицию я буду отстаивать, если позовут на фракцию - я приду Видео

16:17

В Одессе женщина с бандитами похитила сожителя-грека и отобрала у него деньги и квартиры Видео

15:28

Перекрыла движение: в Одессе пассажирам трамвая пришлось носить полицейскую машину Видео

15:26

Удар по Газпрому и шанс на вступление в ЕС: Кулеба заявил о прорыве из-за поставок водорода в Европу

15:17

"Я депутатский сынок, а Настя – проститутка": Потап рассказал, что о них с Каменских говорили люди

14:35

11 тысяч долларов за бесплатную операцию: хирург в Одессе наживался на больных

14:35

Тарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властей Видео

14:18

Машину разорвало на две части: в ужасном ДТП в Польше погибли украинцы Фото

Реклама
14:07

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

13:50

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

13:45

"Укрнафта" увеличивает добычу на своих месторождениях

13:43

"Не тот уже Брюссель": Кулеба призвал реально оценивать возможность Украины вступить в ЕС Видео

13:30

"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

13:13

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд Видео

13:12

Лукашенко окончательно превратился в сторожевого пса Кремля мнение

13:08

Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

13:00

Себестоимость газа отечественной добычи составляет 2,5 гривны за кубометр – эксперт

12:53

Оператор ГТС зарабатывает на несуществующей услуге балансировки рынка - эксперт

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять