Эксперт оценил риски отмены безвиза для Украины и назвал возможные причины

Безвизовый режим для Украины могут отменить / ua.depositphotos.com

Угроза отмены безвизового режима для Украины довольно велика. Если это произойдет, то скорее всего будет сделано не по объективным причинам. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

Повод для отмены безвиза есть, так как Украина не продвинулась в антикоррупционных реформах.

"Но здесь надо понимать, что западные партнеры оценивают продвижение или не продвижение в этой сфере исключительно по информации от собственных украинских так называемых активистов, которые имеют свою персональную цель, свои задачи, сотрудничают и оппонируют власти. То есть они абсолютно не являются объективными свидетелями, а наоборот ангажированными, потому что за развитие антикоррупционного дела они получают деньги и гранты. И логично, если они будут отчитываться, что все в порядке, то грантов, понятное дело, станет значительно меньше", - объяснил Кочетков.

При этом, по его словам, пандемия коронавируса и так фактически отменила безвиз. И многие страны могут отказаться от безвизового режима с Украиной, прикрываясь либо коррупцией в стране, либо коронавирусом.

"Например, та же Венгрия может найти повод - они, правда, могут не сказать, что проблемы с Украиной связаны с венгерским языком, а опять-таки спишут все на коррупцию. Другие страны, которые имеют к нам претензии, так же под предлогом коррупции могут отменить безвиз, потому что у них есть желание ограничить пересечение государственных границ из-за пандемии", - добавил Кочетков.

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Еще одна причина возможной отмены безвиза - нежелание видеть в своей стране украинских трудовых мигрантов.

"Там, где такое желание есть, никто ничего не будет отменять, и никакая коррупция мешать им не будет", - считает эксперт.

"Отменить безвиз могут - мы его и так практически не имеем. И конечно, ведомство, которое за него отвечает, продолжит рассказывать, что все в порядке и такой угрозы нет. Так же ведут себя и коммунальщики, у которых нет никаких проблем с тарифами. Но Украину проинформируют официально об отмене только тогда, когда решение будет принято. Сейчас есть намеки - публикации, но пока официального решения нет, то и МИД будет говорить, что ничего не происходит. Но ровно до того момента, пока этого "внезапно" не произойдет", - добавил Кочетков.

Как сообщал Главред, в конце сентября Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Чехия жалуется на Грузию. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

15 июля 2021 года гражданам Украины официально разрешили въезжать в Евросоюза с целью туризма. В Брюсселе приняли такое решение после того, как послы стран ЕС внесли украинское государство в "зеленый" список государств, где фиксируется низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

В Минздраве 19 августа объявили о том, что Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины. Благодаря этому решению украинцы снова могут свободно путешествовать по Европе.

20 августа в ЕС заявили, что Брюссель подключил украинские документы к европейской сертификационной системе. После этого Европа официально стала принимать украинские COVID-сертификаты.