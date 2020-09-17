Эксперт оценил вероятность силового сценария освобождения Донбасса

Для освобождения Донбасса от России и боевиков "ЛДНР" нужно использовать артиллерию и авиацию, полагает Владислав Селезнев.
Армия Украины не может пойти на деоккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках реализации силового сценария, так как при таком развитии событий города на Донбассе будут уничтожены.
Об этом заявил бывший глава пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире телеканала Obozrevatel TV.
По его словам, Киев не может массово применять артиллерию и авиацию для освобождения оккупированных территорий.
"Для того, чтобы освободить город от оккупантов, надо будет использовать в широком спектре и артиллерию, и авиацию. Конечно, на такие шаги украинская сторона пойти не может", - сказал Селезнев.
Также он вспомнил о военной операции России в Грозном, объяснив, к чему могут привести вооруженные столкновения в густонаселенных городах.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия
"Этот город был буквально уничтожен полностью для того, чтобы российская армия могла в него зайти", - утверждает Селезнев.
Напоследок он подчеркнул, что ВСУ не собираются применять артиллерию и авиацию для освобождения оккупированного российско-террористическими войсками Донбасса.
- Напомним, режим прекращения огня на Донбассе был нарушен боевиками 6 сентября на 42-е сутки перемирия. Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в районе Красногоровки.
- Также была сорвана инспекция украинских позиций под Горловкой на уровне Совместного центра координации и контроля по вопросам прекращения огня на Донбассе. По мотивам ситуации у Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и боевиков.
- Тем временем глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина располагает пошаговым планом урегулирования конфликта на Донбассе – в скором времени власти детально проинформируют об этом украинцев.