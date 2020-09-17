Эксперт оценил вероятность силового сценария освобождения Донбасса

Украина не пойдет на силовой сценарий освобождения Донбасса - эксперт / УНИАН

Армия Украины не может пойти на деоккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках реализации силового сценария, так как при таком развитии событий города на Донбассе будут уничтожены.

Об этом заявил бывший глава пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире телеканала Obozrevatel TV.

По его словам, Киев не может массово применять артиллерию и авиацию для освобождения оккупированных территорий.

"Для того, чтобы освободить город от оккупантов, надо будет использовать в широком спектре и артиллерию, и авиацию. Конечно, на такие шаги украинская сторона пойти не может", - сказал Селезнев.

Также он вспомнил о военной операции России в Грозном, объяснив, к чему могут привести вооруженные столкновения в густонаселенных городах.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия

"Этот город был буквально уничтожен полностью для того, чтобы российская армия могла в него зайти", - утверждает Селезнев.

Напоследок он подчеркнул, что ВСУ не собираются применять артиллерию и авиацию для освобождения оккупированного российско-террористическими войсками Донбасса.