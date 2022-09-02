Эксперт пояснил, как ВСУ разрушили миф о русской "второй армии мира"

Военный эксперт Александр Мусиенко назвал причины, по которым армия Российской Федерации оказалась гораздо слабее, чем предполагал весь мир.
Есть вполне определенные причины, по которым армия российских оккупантов оказалась гораздо слабее, чем предполагали специалисты и мировая общественность. Об этом известный военный эксперт Александр Мусиенко рассказал в эфире телеканала FREEDOM.
По его мнению, кроме коррупции, российскую армию ослабило неправильное планирование Генштаба, и, в первую очередь, недооценка ВСУ.
"Это всегда желание смотреть свысока на своих соседей и недооценивать. Это тоже сыграло большую роль, ведь планирование и организация проведения любой военной операции имеет чрезвычайно важное значение. И мы видим серию ошибок, которые допустила российское военное командование. Которое привело к тому, что у них нет каких-то успехов стратегических в войне против Украины. Они несут существенные потери, фактически были вынуждены отступать как с Киевского, Черниговского направлений, так и из-под Харькова", ‒ сказал эксперт.
Как считает Мусиенко, все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в армии оккупантов есть системные проблемы.
"Дело в том, что номинально, если посмотреть на бумаге, то армия очень большая, очень много техники и вооружений. Но по факту, когда они сталкиваются с тем, что необходимо со складов снимать те или иные системы вооружения, оказывается, что очень много некомплекта. Либо разворовывалось, либо нет в наличии, либо в непригодном состоянии и т.д.", ‒ подытожил эксперт.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.
Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.
До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.
"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.
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