Эксперт пояснил, как ВСУ разрушили миф о русской "второй армии мира" / коллаж ВСУ

Есть вполне определенные причины, по которым армия российских оккупантов оказалась гораздо слабее, чем предполагали специалисты и мировая общественность. Об этом известный военный эксперт Александр Мусиенко рассказал в эфире телеканала FREEDOM.

По его мнению, кроме коррупции, российскую армию ослабило неправильное планирование Генштаба, и, в первую очередь, недооценка ВСУ.

"Это всегда желание смотреть свысока на своих соседей и недооценивать. Это тоже сыграло большую роль, ведь планирование и организация проведения любой военной операции имеет чрезвычайно важное значение. И мы видим серию ошибок, которые допустила российское военное командование. Которое привело к тому, что у них нет каких-то успехов стратегических в войне против Украины. Они несут существенные потери, фактически были вынуждены отступать как с Киевского, Черниговского направлений, так и из-под Харькова", ‒ сказал эксперт.

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Как считает Мусиенко, все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в армии оккупантов есть системные проблемы.

"Дело в том, что номинально, если посмотреть на бумаге, то армия очень большая, очень много техники и вооружений. Но по факту, когда они сталкиваются с тем, что необходимо со складов снимать те или иные системы вооружения, оказывается, что очень много некомплекта. Либо разворовывалось, либо нет в наличии, либо в непригодном состоянии и т.д.", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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