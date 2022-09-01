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Военный эксперт рассказал, как аномально большие потери ударили по психике врагов

1 сентября 2022, 01:34

Как говорит эксперт Коваленко, ВСУ наносят удары даже по небольшим точкам размещения военной техники и личного состава российских захватчиков.

ВСУ, взрыв
Военный эксперт рассказал, как аномально большие потери ударили по психике врагов / Фото УНИАН

Количество русских оккупантов, погибших на украинской земле, уже превысило 47 тысяч. В стране-агрессоре, России, возникла паника из-за того, что число убитых в Украине русских военных постоянно увеличивается. Об этом 24 каналу рассказал известный военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он добавил, что также в российском сегменте Интернета сообщают об активизации ударов ВСУ в Херсонской области.

"Присутствуют панические сообщения о потерях среди российских оккупационных войск именно в этом районе", – отметил Коваленко.

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Он добавил, что ВСУ наносят удары даже по небольшим точкам размещения военной техники и личного состава российских захватчиков.

"Делается акцент на том, что якобы ВСУ наносят достаточно массированные высокоточные удары не только по вражеским складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалам или пунктам управления. Удары также наносятся не на линии столкновения, а глубже – в тылу оккупантов", – подытожил Коваленко.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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ВСУ новости Херсона Александр Коваленко новости Украины война России и Украины
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