Не контрнаступление, а "прощупывание": британский военный эксперт оценил бои ВСУ на Херсонщине

Британский военный эксперт оценил бои ВСУ на Херсонщине / Фото УНИАН

Контрнаступление ВСУ на юге Украины, сообщения о котором начали массово появляться 30 августа ‒ попросту множество операций по прощупыванию русских оккупантов. Об этом военный аналитик и профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) Филлипс O'Брайен написал на своей странице в Twitter.

"Это заранее спланированная операция, поскольку перед ней украинская армия накопила боеприпасы и начала вступать в противодействие с российскими силами по всей линии фронта в регионе. Одновременно есть признаки скоординированной кампании информирования о происходящем в СМИ", — отмечает эксперт.

По его мнению, огонь с большого расстояния по мостам говорит о том, что ВСУ стараются помешать снабжению русских оккупантов и намерены не дать российским войскам уйти с техникой.

Видео дня

Как говорит О'Брайен, стоит ожидать, что украинцы и дальше будут изматывать российских военных и пытаться найти прорехи в их обороне.

"Но Украина не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться", — подытожил он.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

Другие новости: