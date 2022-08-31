Не контрнаступление, а "прощупывание": британский военный эксперт оценил бои ВСУ на Херсонщине

В Херсонской области, по сути, не столько наступление ВСУ, сколько операция по прощупыванию украинцами противника, говорит военный эксперт.
Контрнаступление ВСУ на юге Украины, сообщения о котором начали массово появляться 30 августа ‒ попросту множество операций по прощупыванию русских оккупантов. Об этом военный аналитик и профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) Филлипс O'Брайен написал на своей странице в Twitter.
"Это заранее спланированная операция, поскольку перед ней украинская армия накопила боеприпасы и начала вступать в противодействие с российскими силами по всей линии фронта в регионе. Одновременно есть признаки скоординированной кампании информирования о происходящем в СМИ", — отмечает эксперт.
По его мнению, огонь с большого расстояния по мостам говорит о том, что ВСУ стараются помешать снабжению русских оккупантов и намерены не дать российским войскам уйти с техникой.
Как говорит О'Брайен, стоит ожидать, что украинцы и дальше будут изматывать российских военных и пытаться найти прорехи в их обороне.
"Но Украина не будет стремиться подвергать свои войска опасности, если россияне будут ожесточенно сражаться", — подытожил он.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.
Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.
До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.
"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.
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