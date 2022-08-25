Эксперт пояснил, удастся ли России нанести одномоментный ракетный удар

Россия не сможет осуществить атаку с воздуха без проведения десантных операций, считает эксперт.
Власти страны-агрессора не готовятся нанести одномоментный ракетный удар по Украине, сообщил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью 24 каналу.
"Это не будет одномоментной атакой, как испанской Армады. Так они могут сами себя перестрелять, не понимая, где свои, а где чужие. Может произойти все, что угодно, в том числе и столкновение самолетов в воздухе", – сказал Ступак.
Он пояснил, Россия не сможет осуществить атаку с воздуха без проведения десантных операций.
"Доминирование в воздухе - это одно дело, но ни одна война не выигрывалась исключительно доминированием в воздухе, потому что надо еще наземная операция. Но десантных войск в России почти не существует и нет такой категории. Их преимущественно уничтожили в Гостомеле, Василькове и других регионах Украины", – отметил экс-сотрудник СБУ.
Ситуация на юге Украины
В Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области, которые находятся под оккупацией войск РФ, 22 августа прогремели взрывы. В соцсетях распространили фотоснимки с локацией "прилета" по Антоновскому мосту.
Позже в ВСУ подтвердили информацию об ударе по Антоновскому мосту. Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что украинские войска держат эстакаду под своим огневым контролем и напоминают России "о своем дистанционном присутствии".
Рано утром 25 августа СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста в захваченном Херсоне. Произошел пожар. Спикер Одесской Ова Сергей Братчук намекнул, что по мосту снова ударили украинские силы.
Через несколько часов в ВСУ подтвердили, что били по Антоновскому мосту через Днепр. Российские оккупанты теперь не решаются передвигаться по путепроводу или его ремонтировать.
Также армия Украины уничтожила командные пункты и военную технику врага.
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