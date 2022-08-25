УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, удастся ли России нанести одномоментный ракетный удар

25 августа 2022, 22:55

Россия не сможет осуществить атаку с воздуха без проведения десантных операций, считает эксперт.

россия, армия, рф, войска
Россия не намерена наносить одномоментный удар по Украине / t.me/DIUkraine

Власти страны-агрессора не готовятся нанести одномоментный ракетный удар по Украине, сообщил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью 24 каналу.

"Это не будет одномоментной атакой, как испанской Армады. Так они могут сами себя перестрелять, не понимая, где свои, а где чужие. Может произойти все, что угодно, в том числе и столкновение самолетов в воздухе", – сказал Ступак.

Он пояснил, Россия не сможет осуществить атаку с воздуха без проведения десантных операций.

Видео дня

"Доминирование в воздухе - это одно дело, но ни одна война не выигрывалась исключительно доминированием в воздухе, потому что надо еще наземная операция. Но десантных войск в России почти не существует и нет такой категории. Их преимущественно уничтожили в Гостомеле, Василькове и других регионах Украины", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Ситуация на юге Украины

В Чернобаевке и Новой Каховке Херсонской области, которые находятся под оккупацией войск РФ, 22 августа прогремели взрывы. В соцсетях распространили фотоснимки с локацией "прилета" по Антоновскому мосту.

Позже в ВСУ подтвердили информацию об ударе по Антоновскому мосту. Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что украинские войска держат эстакаду под своим огневым контролем и напоминают России "о своем дистанционном присутствии".

Рано утром 25 августа СМИ сообщили о взрывах в районе Антоновского моста в захваченном Херсоне. Произошел пожар. Спикер Одесской Ова Сергей Братчук намекнул, что по мосту снова ударили украинские силы.

Через несколько часов в ВСУ подтвердили, что били по Антоновскому мосту через Днепр. Российские оккупанты теперь не решаются передвигаться по путепроводу или его ремонтировать.

Также армия Украины уничтожила командные пункты и военную технику врага.

Читайте также:

война в Украине новости Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:55

Эксперт пояснил, удастся ли России нанести одномоментный ракетный удар

22:42

Разговор Зеленского и Байдена: о чем договорились президентыВидео

22:26

ВСУ взяли под контроль всю логистику войск РФ на юге: оккупанты не могут перейти в наступлениеВидео

22:15

"Причинить боль" не удалось: торговля России с США дает более миллиарда в месяцВидео

22:05

Киевлянку-молчунью Анну Седокову депортируют из РФ

Реклама
21:52

Украинцев призвали эвакуироваться еще из одного городаВидео

21:38

У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJВидео

21:34

Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армииВидео

21:25

В Сети появилось фото суррогатной матери детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

21:21

Залужный приказал не отправлять на передовую группу "Антитела"

21:19

Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – ForbesВидео

20:54

Плюс 137 тысяч: зачем Путин увеличивает армию?мнение

20:48

Скандальное решение: Гаага добивается отмены санкций против РФ

20:43

Любовь победит зло: боец ВСУ ворвался в прямой эфир и позвал известную украинскую телеведущую замужВидео

20:40

Лицемерие Лукашенко на грани скотствамнение

20:21

Вокруг Запорожской АЭС могут создать демилитаризованную зону - предложение Госдепа СШАВидео

20:18

Станет папой Верки: Алексей Арестович приударил за мамой Сердючки на концертеВидео

20:15

В Евросоюзе придумали, чем заменить "визовый бан" для россиянВидео

20:10

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

20:09

Байден срочно позвонил Зеленскому: первые подробностиВидео

Реклама
19:43

Войска РФ атаковали ВСУ на нескольких направлениях и получили ответный удар – ГенштабВидео

19:39

Шикарные отели и свидания: СМИ выяснили новые подробности личной жизни дочери Путина

19:28

Лучше не переходить им дорогу: 4 знака зодиака, которые ненавидят сильнее всегоВидео

19:24

Громкий скандал: в ООН "приравняли" Украину к России после удара в ЧаплиноВидео

19:14

В Киеве переименовали 95 улиц, проспектов и площадей: какие появились названия

19:13

Распад России уложится в десять летмнение

19:04

Гороскоп на завтра, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

18:48

В День рождения Горбунова Катя Осадчая сделала мужу необычное пожелание

18:42

Россия снова выпрашивает у Украины переговоры – хотят "говорить" в любых форматахВидео

18:30

Налетят мощные ливни и похолодает: синоптики назвали дату смены погоды в УкраинеВидео

18:27

"Панаехали": в Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка

18:25

Ретроградить не будет: 3 знакам мощно повезет в ретроградный Меркурий в сентябре 2022Видео

17:44

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

17:40

Армия Украины нанесла новые удары по Антоновскому мосту и военным объектам РФ на ХерсонщинеВидео

17:22

Перешел на сторону зла: "Железный человек" Роберт Дауни-младший поддержал Россию

17:17

Будут специальные военные мероприятия: эксперт предположил, как могут освободить ЗАЭСВидео

16:52

Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от электросети - ЭнергоатомВидео

16:50

Безопасного для Украины преемника Путина нет, Украине и Западу нужно усиливаться – посол БританииВидео

16:31

ВСУ готовят контрнаступление не дожидаясь ленд-лиза: эксперт раскрыл подробностиВидео

16:02

В России цинично признали удар по поезду в Чаплино: из чего обстреляли людейВидео

Реклама
15:59

"Чума 21 века": МИД прокомментировал террор на День НезависимостиВидео

15:57

Медведев разразился мечтами Кремля об Украине и грозится "военным переворотом" в КиевеВидео

15:38

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

15:34

По стопам Кличко: "одессит" Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

15:30

Контрнаступление приближается: Мусиенко объяснил, как "чаши весов" на фронте склоняются на сторону ВСУВидео

15:28

Не зря его теща не любит: выяснилось, как Тарзан использовал Королеву

15:24

Россияне стянули более 400 самолетов и сотни вертолетов к границам УкраиныВидео

15:04

Боевые действия такой интенсивности РФ сможет поддерживать полгода - экспертВидео

14:51

Движение сопротивления в День Независимости подняло флаг Украины над МариуполемВидео

14:22

Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума"

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять